PROMENE NA KOŽI MOGU DA IZAZOVU INFARKT I DEFORMITETE: Dr Nikolić objasnio - SIMPTOMI se javljaju samo na ovim delovima!

Psorijaza je oboljenje kože, koje se može uvesti u remisiju, na nekoliko godina, ali nikada ne ignorišite simptome!

Čak 140.000 Srba ima psorijazu, a teške komplikacije ovog oboljenja mogu povećati rizik od infarkta, deformiteta, a može da zahvati zglobove i kičmu.

Kako se ova bolest leči, kako da prepoznamo prve simptome i da li je pacijentima u Srbiji dostupna najnovija biološka terapija koja je najefikasnija, otkrio je profesor dr Miloš Nikolić. Gostujući u "Uranku" na K1 televiziji, dr Nikolić je otkrio da ova bolest, u najtežim fazama, može vitalno da ugrozi pacijenta.

"To je hronično zapaljensko oboljenje kože, koje se manifestuje zonama crvenila sa ljuskanjem, koja zahvataju lakotve, kolena, vlasište. Međutim, i čitava površina kože može biti zahvaćena, čak i 100 odsto, tako da može da bude izuzetno teško oboljenje. U najtežim fazama, u nekim ranijim periodima kad nije postojala terapija, mogla je vitalno da ugrozi pacijenta", objašnjava dr Nikolić i otkriva da je najčešće uzrokovana genetikom.

"Oboljenje je genetsko uslovljeno, genetika je paktično uvek u pitanju, a faktori sredine su okidači, kao što je recimo infekcija, virusna ili bakterijska, mehanička trauma, stres, ali genetika je glavna. Ona nije jednostavna, nije jedan gen u pitanju, već veći broj koji se nasleđuju i sa jedne i sa druge strane", otkriva doktor.

Iako se najviše javlja tokom detinjstva, postoje ljudi koji su psorijazu dobili u poznim godinama. Prema rečima doktora, retko je da se javi u 70. ili 80. godini života, a najviše se javlja u dečijem uzrastu ili kod mladih odraslih osoba. Osim toga, psorijaza nije zarazna bolest.

Početna faza i simptomi

"Osoba koja nema medicinsku edukaciju, ne može baš da zna da je u pitanju psorijaza. Može da posumnja ukoliko se promene jave na laktovima, kolenima, kosi. Postoje neke vrste ekcema koji mogu izgledati dosta slično i ponekad ni lekarima nije lako kad prvi put vide osobu da kažu sigurno šta je u pitanju. Ponekad je potrebno uraditi biopsiju koja će pokazati da li je reč o psorijazi", kaže dr Nikolić.

Sunčanje kao lek

"Psorijaza može da uđe u spontanu remisiju. Ako se pojavi u proleće, čovek ode na more, leti se promene povuku i psorijaza nestane na nekoliko godina. To se događa i to je normalno, sunčanje je isto terapija. Sunce dobro deluje na psorijazu, jer UV zraci deluju i koriste se u terapiji, samo sa vrlo uskim spektrom koji nema ona neželjena dejstva", kaže doktor i dodaje:

"Psorijaza jeste izlečiva, ali u smislu da se može uvesti u dugotrajnu remisiju. To se može uvesti klasičinim lekovima koji postoje od 30 do 70 godina ili biološkim lekovima koji su mnogo efikasniji, a imaju mnogo manje neželjenih efekata. To su lekovi koji deluju ciljano na ključne mehanizme. Klasični lekovi se piju, a biološki se primenjuju kao potkožne injekcije. Klasični deluju na veliki broj elemenata i imaju neželjene efekte, a biološki deluju na jedan molekul koji je poremećen i koji je ključni. Samim tim, kad se taj ključni pogodi, sve ostalo se povlači. Pošto je ciljana terapija, ona neće imati neželjene efekte", objasnio je dr Nikolić i dodao da se nada da će dva biološka leka stići u Srbiju.

"Postoje dva vrlo dobra leka koji su bezbedni i efikasni. Međutim, medicina napreduje, pojavilo se još nekoliko lekova od kojih su dva još napredniji nego prethodni. Na primer, u 90 odsto slučajeva mogu da dovedu do poboljšanja kliničke slike za 90 odsto, dok 20,30 ili 40 odsto ljudi može potpuno da očisti kožu, tako da je to izuzetno veliki uspeh", istakao je on.