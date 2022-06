POSAO IZ SNOVA - SEDITE, GLEDATE RIJALITI I PRIMATE PLATU! Za ovu cifru mnogi rade svaki dan, a tek da čujete USLOVE

Oglas za posao u kom treba da sedite, ležite i gledate televiziju, zaludeo je ljude širom sveta.

Izvor: Shutterstock/ThomasDeco

Zamislite da primate platu za ono što radite u slobodno vreme? Sve što je potrebno jeste da sedite i gledate TV, pa nije ni čudno što su mnogi oduševljeni ovim oglasom.

Jedna kompanija traži kandidata za poziciju "Relaxation Researcher", odnosno osobu koja će da istražuje najbolje metode opuštanja. Ona će sadržati pet metoda relaksacije, a jedna od njih je gledanje popularnog rijalitija "Love Island".

Kandidati, odnosno zaposleni, dobiće i pidžamu i posteljinu, a kompanija objašnjava da je oglas nastao jer se sve više gubi granica između obaveza koje obavljamo kod kuće i odmora.

"Sve češće se događa da ljudi idu na spavanje u kasnim noćnim satima, kada im se mozak teško privikava da je rad gotov i da je vreme za opuštanje. Imajući to na umu, želeli smo da istražimo koje su same metode relaksacije pre samog odlaska na spavanje, jer su one često ključne za kvalitetan san", rekla je Moli Frešvoter, suosnivačica kompanije koja nudi posao.

Uslovi za ovu poziciju su vrlo jednostavni. Potrebno je da kandidat posluša tri epizode podkasta koja uključuje informativne i kriminalne teme, kao i komediju. Osim toga, kandidat će proći nekoliko koraka koji se tiču nege kože.

Ukoliko biste bili srećnik ovog "posla", dobijali biste platu u iznosu od 46.000 dinara.