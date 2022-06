SVI MISLE DA JE KAFA BEZ ŠEĆERA MNOGO ZDRAVIJA: Lekari otkrivaju istinu, evo da li je JEDNA kašičica presudna!

Često se polemiše da je kafa bez šećera zdravija u odnosu na zaslađenu, a najnovije istraživanje pokazalo je zanimljive rezultate.

Izvor: Shutterstock/New Africa

Ukoliko volite da pijete slatku kafu, sigurno vam je član porodice, prijatelj ili kolega u jednom trenutku rekao: "Šta će ti šećer, izbaci ga". To je dovelo do toga da mnogi ljudi budu ubeđeni u teoriju da je gorka kafa zdravija od slatke, ali najnovije istraživanje došlo je do zanimljivih rezultata.

Objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine, a stručnjaci su testirali 170.000 zdravih ljudi u 50-ima. Analizirali su njihove navike kada je pijenje kafe u pitanju.

Ispitanici su bili podeljeni u tri grupe: one koji piju slatku kafu, oni koji ne dodaju šećer i one koji je uopšte ne piju.

Ovo je njihov zaključak: oni koji piju nezaslađenu kafu, imali su do 29 odsto manji rizik od prerane smrti, u odnosu na one koji je uopšte ne piju, dok je kafa sa šećerom bila povezana sa 31 odsto manjim rizikom. Stručnjaci su otkrili pravu meru koju treba uneti na dnevnom nivou. To su dve do četiri šoljice na dan, bez obzira da li je pijete sa šećerom ili bez.

Oni takođe napominju da jedna kašičica šećera ne predstavlja nikakav rizik, kao i da je to znatno manja doza u odnosu na gotove kafe koje se prodaju u marketima.

Veruje se da kafa smanjuje upale, pospešuje metabolizam i poboljšava osjetljivost na insulin.