NAREDNI DANI BRIŠU SVE ŠTO JE RETROGRADNI MERKUR NAPRAVIO! Astrolog otkrio šta čeka horoskopske znake, oduševićete se

Astrolog Dušan Veličković otkriva šta čeka horoskopske znake od 3. juna, kada prestaje trajanje retrogradnog Merkura.

Izvor: YouTube/Netflix/Screenshot

Kada sve krene po zlu, tu je čuveni retrogradni Merkur da ga okrivimo. Iako su ovih dana mnogi dali najveći značaj njemu, astrolog Dušan Veličković otkriva da su mnogo važniji Mjesec i Sunce koji se trenutno nalaze na istom stepenu.

Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj, Veličković je dao detaljnu prognozu za sve horoskopske znake. Kako kaže, slijede sve ljepša i bolja dešavanja.

"Na nebu je trenutno mlad Mjesec. Mjesec i Sunce su na istom stepenu, na devetom stepenu Blizanaca gdje se nalazi jedna kraljevska zvijezda, koja se zove aldebaran. Ona daje sreću u svim novim počecima. To je kapija istoka, a ta konjukcija će nas pratiti od ovog momenta, pa narednih 10 do 15 dana, što znači da će nam pomoći da ispravimo sve ono što je Merkur upropastio. Dakle, daće sreću onima koji su odvažni da krenu u nešto novo u narednih nedjelju dana", kaže astrolog.

Ova promjena uticaće pozitivno na sve horoskopske znake.

"Mnogo planeta je u svojim znacima, što znači da je njihovo ispoljavanje fantastično. Mars daje energiju u Ovnu, Venera u Biku, Merkur će sada da uđe u Blizance, Saturn je u Vodoliji, tako da, nebo je riješeno da nas pogura sa mjesta. To će na znake da djeluje fantastično", kaže Dušan Veličković i otkriva šta čeka sve znake horoskopa:

"Ovnovima će da se manifestuje kroz sreću u poslu i realizaciji jako ozbiljnih životnih projekata. Mislim da će Ovnovi koji nemaju posao, u jako bliskom narednom periodu doći do posla. Bikovi su još uvijek u poletu, mnogo rade i nerviraju se. Merkur u njihovom znaku im je malo pravio probleme. Međutim, Venera je došla, tako da će moći da se opuste i uživaju u stvarima koje vole, a neki će čak i da putuju. Blizancima je dobar period za posao, za napredovanje u karijeri, posebno onima koji rade u državnim institucijama i firmama", otkriva Veličković.

"Rakovi su imali neku dinamiku u ovom periodu, ali ulaze u mirnije vode, da se malo saberu. Mislim da su se razočarali u neke prijatelje, da su očekivali nešto što nisu dobili. Napraviće malu čistku prijatelja. Lavovi ulaze u fantastičan period i to već u drugoj polovini narednog mjeseca. Napraviće ozbiljne pare. Djevice završavaju neke priče, posebno emotivne. One koje se nisu zaljubile do sada, ubrzo će, a to im slijedi u bliskom narednom periodu", kaže astrolog.

Dok se Vagama konačno ispunjava želja, Škorpije i Strijelčevi uživaće u ljubavi.

"Vage su dočekale svojih pet minuta i konačno im dolazi nešto što su željele od početka godine. Krajem ovog perioda, odnosno do kraja nedjelje, morao bi da im se nagovijesti početak novog posla. One uvijek dobiju prelazno rješenje, ali u junu mjesecu im dolaze bitna dešavanja koja će obilježiti cijelu godinu. Škorpije ulaze u mirne vode, dobar im je period za finansije. Uživaće i u ljubavi, njima će ovaj period biti fantastičan. Strijelčevima je ovo mjesec u kom će se ozbiljno zaljubiti, u kom će započeti nešto ozbiljno na ovom planu. Oni koji se bave kreativnim poslom, biće uspješniji, imaće više inspiracije", kaže Veličković i dodaje:

"Jarčevi vole da rade, sad će im se posrećiti što se tiče posla. Mogu da dobiju neku novu titulu, poziciju. Oni vole da su izvršni, oni su čudo. Vodolije ne mogu da dočekaju ovaj period, one bi negdje putovale. Mislim da su one željele da idu negdje, ali da im se to nije ukazalo. Ribama je ovaj period jako dobar za posao i napredovanje. On će im donijeti potpisivanje nekog rješenja, unapređenja ili početka nekog novog posla. Neke Ribe u toku juna mogu da se odluče na brak", ističe astrolog.