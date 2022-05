POSLE OVIH PRAVILA U VEZI SVAKA DEVOJKA ĆE POBEĆI OD NJEGA: Žene šokirane - ma daj, je l' neko to stvarno radi?! (FOTO)

Momak objavio listu pravila koje mora da poštuje njegova potencijalna devojka - i svi se pitaju ko bi na to pristao!

Izvor: TikTok/Screenshot/goldie.jamie

Bodibilder i fitnes model Džejmi Goldi (22) iz Edinburga, objavio je na TikToku listu pravila koje svaka njegova devojka mora da poštuje i izazvao neviđenu raspravu.

Neka od pravila koje njegova potencijalna devojka mora da poštuje je da nema prijatelje muškog pola, kao i da joj je na telefonu uvek uključena lokacija, kako bi on mogao da zna gde je tačno.

"Evo mojih pravila za vezu. Broj jedan, lokacija, mora da bude uključena, bilo na Snapchat-u ili Find My Phone-u. Šifre. Zaista me ne zanimaju tvoje šifre, ne želim stvarno tvoje šifre na društvenim mrežama i glupostima, ali želim da imam šifru za tvoj telefon. Nikad ne znaš, možda moram malo da ti pogledam po telefonu", kaže on u videu.

"Prijatelji muškog pola, to se definitivno, je*eno neće desiti. Ja sam bio prijatelj, znam šta se dešava. Rame na kojem plačeš je polni organ na koji ćeš sesti, zapamti to", pojasnio je Džejmi svoj stav.

Četvrto pravilo koje njegova potencijalna devojka mora da poštuje tiče se društvenih mreža.

"Ti objaviš mene, ja ću tebe, ako ti sakriješ mene, i ja ću tebe", pojašnjava.

Izvor: TikTok/Screenshot/goldie.jamie

Peto i poslednje njegovo pravilo tiče se oblačenja.

"Ovo je pravilo do kojeg mi je zaista stalo, da budem iskren. Devojke nose apsolutno smešne stvari, a ti ne možeš ništa da uradiš... Ne zanima me, dok sam ja jedini, možeš da nosiš šta hoćeš", rekao je on, zaključivši video rečima "to su neka osnovna pravila u vezi sa mnom".

Njegov video je privukao mnogo pažnje, ali i komentara devojaka koje ističu da on voli da kontroliše devojke.

"Lokacija i prijatelji, hmmm, previše, rekla bih ćerki da beži od tebe", "Apsolutno ne, sledeći... Devojke, ovaj je vaš", "Iskreno pitanje – zašto lokacija? Da li ljudi stvarno rade takve stvari u vezama?", pitali su ga.

Ipak, ima i onih koji ga podržavaju i pitaju se "da li je moguće da sam ja jedini koji misli da su ova pravila prihvatljiva", "zvuče kao dobra pravila", poručili su mu.

Šta vi mislite o postavljanju ovakvih pravila u vezi?