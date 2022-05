ŠOK PRIČA O RAZVODU! TRAŽIO ŽENI SILIKONE NAZAD: Advokatica sve otkrila - "Njoj leva, a njemu da ostane desna"!

Advokatica otkrila najbizarniji slučaj razvoda u svojoj karijeri!

Razvodi su u najvećem broju slučajeva neviđena noćna mora, a vrlo retko se parovi raziđu sporazumno i prijateljski. Mnogi se u međuvremenu zamrze, pa u brakorazvodnoj parnici gledaju samo kako da nanesu što više zla jedno drugom...

Podela zajedničke imovine jedno je od najvećih "polja za bitku" tokom razvoda, a advokatica Olga Turčinović je otkrila neke veoma bizarne slučajeve na kojima je radila.

"U mojoj profesionalnoj karijeri bilo je apsurdnih situacija. Jedna od najapsurdnijih je bila kada je moj klijent, u tom slučaju sam zastupala muškarca, doneo račun za ugradnju silikonskih grudi njegove žene, kao dokaz da je on ulagao. Ja uopšte nisam mogla da razumem da li on smatra da je to njihova zajednička imovina, pa ćemo mi u nekom postupku to dokazivati. Ne želim da budem prosta u ovom jutarnjem programu.

Ja sam rekla - ne znam šta hoćete, da li hoćete da tražimo da leva ostane kod nje, a desna kod nas? Morala sam da unesem tragikomiku u situaciju da bi on rekao - da, ovo je potpuno suludo", ispričala je advokatica gostujući u Jutarnjem programu na TV Prva.

Pored ove krajnje bizarne situacije, advokatica Turčinović je istakla da je bilo situacija i kada su bivši bračni partneri razmenjivali usisivač na parkingu ispred notarske kancelarije, ali i insistiranja da se vrati verenički prsten.