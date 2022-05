POŠTO NISI BILA ČOVEK, SAD ĆEŠ PLATITI KUNEM TI SE ŽIVOTOM: Devojka ispalila dečka za sastanak, njegova reakcija je ŠOK!

Ovaj mladić je pretio devojci koja ga je ispalila, njegove poruke su šokantne!

Izvor: Shutterstock/Twitter/screenshot

Ako ste se dogovorili sa dečkom ili devoijkom za astanak, normalno je da očekujete da će se pojaviti ili makar otkazati isti ako iz nekog razloga nije u stanju da dođe. Ali, ako se neko uopšte ne pojavi, odnosno ako "ispali" što bi se žargonski reklo, to je za većinu neoprostivo.

Najčešća reakcija u ovom slučaju je da se nikada više ne javite toj osobi, ali jedan momak je mnogo teže prihvatio odbijanje. Šta je nakon "ispale" uradio i kako se poneo prema devojci koja ga je ostavila da je čeka, sve je dokumentovano u porukama a koje je na Twitteru objavila drugarica ove nesrećnice koja "ne zna šta je čeka".

"Imam da podelim sa vama jednu jako bitnu stvar. Naime, moja besti je našla na nekoj random aplikaciji, ovog lika, dogovorili su se da se vide, ona je u zadnjem momentu odustala, nije joj se išlo jednostavno. Bata traži da mu plati što ju je čekao. Hahahahhahaha, gospode, upi*aću se", napisala je devojka i objavila kakve je sve poruke njena drugarica dobila...

"Pošto nisi bila čovek da mi kažeš to na vreme da te ne čekam i ne cimam gajbu, sad ćeš platiti. Ne interesuje me kako, ja jesam svestan, ali ti očigledno nisi. Platićeš svaki potrošeni minut, ali obećavam ti to. Zato što nisi bila dostojna da me pozoveš i kažeš jer bih te razumeo, nisam neki zatucani retard, rekao bih ti 'važi, uživaj, doviđenja'. A sad, svaki minut, kunem ti se životom ili ćeš me pozvati i da kažeš 'izvni', ako nećeš vidimo se večeras na Ceraku. Ako nisi tu, naći ću te u Požarevcu", napisao je ovaj besni momak, ali to nije sve.

"Uzimanje ličnih informacija, prevare, nanošenje ozbiljne traume, emotivnih i tako dalje. Imam svaki skrin što si mi pisala. Imam ozbiljnog advokata, već od kojih su neki porodični prijatelji. Ja sam dečko gospodin, nisam i niti ću udariti devojku u životu. Situacija je jako ozbiljna, a ti nisi svesna te ozbiljnosti.Fizičko nasilje ne podržavam, novčano ćeš platiti na sudu, verovatno još više. Uživo možeš platiti manje uz prisustvo mog advokata. Ovo može da bude preventivno, ako dođeš u četiri oka da popričamo i uz izvinjenje. Toliko".

Imam da podelim sa vama jednu jako bitnu stvar. Naime moja besti je nasla ne nekoj random ap, ovog lika, dogovorili su se da se vide, ona je u zadnjem momentu odustala, nije joj se išlo jednostavno. Bata trazi da mu plati sto ju je čekao hahahahhahaha gospode upišacu sepic.twitter.com/LO6F4rEwG9 — Snimime (@Stakojkuracc)May 26, 2022

Ako se neko pitao kakve su to lične informacije razmenjivali, drugarica je pojasnila:

"Inače, ove lične podatke što nagoveštava gospodin čovek, to je adresa stana koju je on njoj poslao da bi ona došla" i objavila profil problematičnog momka, kao upozorenje drugim devojkama da ne se ne upuštaju s njim u bilo kakve aranžmane.

"Preti kako će je naći, preti nekim kućnim advokatima hahahahah, insistira da mu se uživo u četiri oka izvini ako sme...", napisala je.

Iako je drugarica napisala da joj je cela situacija urnebesno smešna, sa njenim mišljenjem se nisu mnogi složili. Kritikovali su devojku koja se nije pojavila na sastanku, ističući da je to odsustvo elementarnog vaspitanja, ali većini je dečkova reakcija bila znak za alarm. Nemali broj korisnika Twittera je zaključio da su ovakve pretnje veoma ozbiljne i da bi trebalo da pozove policiju.

"Ovo nije zezanje, ja bih ovo prijavila", "Ovo bi trebalo da prijaviš policiji", "Samo ona njega ovde može da tuži za proganjanje i iznudu"...