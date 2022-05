TATJANA IMA TOLIKO UZAK STRUK DA SVI MISLE DA JE PREVARANTKINJA: Dok svi tvrde da je Fotošop, ona otkriva svoju tajnu!

Tatjana je postala hit na društvenim mrežama zbog neverovatne figure koju ima – ali je mnogi optužuju da je u pitanju Fotošop!

Tatjana Fleming Smit postala je hit na TikToku zbog svog oblika tela! Ova tinejdžerka ima neverovatno uzak struk, zbog čega je mnogi optužuju da je njena figura peščanog sata zapravo posledica obrađivanja fotografija!

Međutim, ova 17-godišnja devojka tvrdi da se iza njenog oblika tela kriju treninzi koje je radila tokom "lokdauna". Inače, kako sama priznaje, ranije nije mogla da uradi nijedan trbušnjak, ali ju je majka motivisala i podsticala da trenira, a ubrzo su počele i zajedno da vežbaju – ponekad se isto i oblače, pa svi misle da su sestre.

U međuvremenu je Tatjana dobila impresivnih 20.000 pratilaca, koji žele da saznaju sve o njenoj figuri, ali to, naravno, dolazi i sa brojnim negativnim komentarima.

"Nisam imala tako dobru figuru, ali tokom ’lokdauna’ smo mama i ja radile desetominutne treninge za trbušne mišiće svakog dana i ubrzo sam počela da vidim rezultate. Kada sam počela da vežbam, razvila sam svoje rutine, koje su zaista stanjile moj struk i otuda moja figura peščanog sata", kaže Tatjana.

Ona ističe da je njena majka vrlo posvećena zdravoj ishrani, te da je i ona uz nju promenila ishranu, a priznaje i da je na početku bilo veoma eško.

"Na početku je morala dosta da se potrudi da me motiviše, ali mi je drago da jeste. Zaljubila sam se u vežbanje prilično brzo i sada u tome uživam, radujem se treninzima sa njom. Vežbanje mi mnogo pomoglo i za mentalno i fizičko blagostanje, što mi je jako važno".

Međutim, uprkos tvrdnjama ove devojke da se iza svega krije vežbanje, mnogi ne veruju da ona stvarno tako izgleda, već su ubeđeni da struk sužava Fotošopom.

"Dobijam i negativne rezultate, ljudi kažu da to nije moja figura i ono što me još više nervira, da obrađuje slike, što definitivno nije istina. Ali, da budem iskrena, ne pogađa me to mnogo jer svako ima ravo na svoje mišljenje, a ja sam srećna i puna sampouzdanja zbog svog izgleda jer znam zašto treniram".

Svima koji žele da vežbanjem promene svoju figuru, Tatjana savetuje da budu strpljivi i da ne odustaju, te da je prvi mesec najteži, a kasnije počinju da se vide rezultati i bolje se osećate, pa to postaje dovoljna motivacija.