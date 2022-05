SNIŽAVA ŠEĆER I PRITISAK I SPREČAVA GOJENJE: Čaj koji je krcat zdravim sastojcima ni slučajno ne sipajte u OVAKVE ŠOLJE

Nutricionistkinja iz Turske objasnila je kako se pije ovaj čaj koji čini čuda za zdravlje!

Izvor: YouTube/Screenshot/amma recipes

Turska nutricionistkinja Pakize Gizem Akgul rekla je da zeleni čaj pomaže u jačanju imunološkog sistema, regulisanju krvnog pritiska i šećera, čisti telo od toksina, a preventivno deluje i kod gojaznosti.

Stručnjakinja je ukazala i na razlike između crnog i zelenog čaja, oba napitka koja se smatraju veoma zdravim i pomažu kod raznih tegoba. Uprkos tome što potiču od iste biljke, usled tehnologije obrade sastojci koje ove dve vrste napitka sadrže su različiti.

Konkretno, zeleni čaj je bogat polifenolima, vitaminima B1 i B2, a sadrži i 10 puta više vitamina C. On ima i više teanina, supstance koja je zaslužna za ublažavanje stresa.

Lekar je preporučio da se čaj kuva četiri do pet minuta u ključaloj vodi ili nekoliko minuta nakon što je provrela. Nikako ne treba da se služi u plastičnim i aluminijumskim čašama i šoljama. Zeleni čaj treba da ima blagi miris trave i gorak, opor ukus.

Akgul savetuje da ne pijete više od tri šolje zelenog čaja dnevno. Posebno je istakla da oni koji boluju od dijabetesa, kardiovaskularnih, bubrežnih bolesti, poremećaja funkcije štitne žlezde treba da se konsultuju sa lekarom pre nego što počnu da piju zeleni čaj.

Tokom trudnoće, nutricionistkinja kaže da nije preporučljivo prva tri meseca uzimati napitak. Nakon toga dozvoljene su jedna do dve šoljice dnevno i to, naravno, nakon konsultacija sa lekarom.