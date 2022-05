EMA PONIŽAVA MUŠKARCE DOK SU JOJ DECA U ŠKOLI I ZARAĐUJE OZBILJNU LOVU: Predavala na fakultetu, ali obožava novi posao!

Ema Vit je majka, ali i domino dama, kojoj nesvakidašnji posao ponižavanja i kažnjavanja muškaraca donosi ozbiljnu zaradu.

Izvor: Instagram/Screenshot/mysterious_witt

Ema Vit iz Los Anđelesa je žena koja "žonglira" između majčinstva i svog posla domino dame, pa tako kada decu odeze u školu, posvećuje se muškarcima koji uživaju u tome da ih ona ponižava i kažnjava, i za to joj dobro plaćaju.

Ona već sedam godina radi ovaj posao od osam ujutru do tri popodne i od toga zarađuje oko 3.700 evra mesečno.

Ema, 48-godišnja majka dvoje dece sa klijentima radi preko poziva i snimaka.

"Čim ih odvedem u školu, uključim telefon. Moram da iskoristim to vreme jer ne mogu da radim kada su oni tu, moram da se pobrinem da budu van kuće. Ovaj posao je sjajan za majke, posebno samohrane majke jer, kada su mi recimo deca bolesna, mogu da ostanem kod kuće", kaže domino dama.

Ona je inače počela da se bavi ovim poslom kako bi izašla iz dugova koje je imala.

"Morala sam da zaradim novac, i prvi put kada sam radila kao domino dama bilo je isto, baš mi je trebao novac. To me je već jednom izvadilo iz dugova, pa sam posle razvoda znala da je to jedini spas za moje finansije".

Ema kaže da ima mnogo klijenata koji žele da se ona ponaša kao da im je mali polni organ jer im je to fetiš.

"Kažu mi: ’Imam veoma mali penis i želim da mi se smeješ zbog toga’ ili ’ja sam kukavica i želim da čujem sve o tebi i tvom alfa dečku’. Oni žele da budu poniženi, žele da mi udovolje, postoje da bi me usrećili i spremni su da ponize sebe zarad mog zadovoljstva", priča domino dama koja ističe da ima mnogo muškaaca koji imaju takve fetiše.

Inače, ona je veoma obrazovana i radila je kao asistent na fakultetu, radila je i u nekim kompanijama, ali kaže da ne voli tu vrstu obaveza.

"Volim kreativnost, volim da koristim maštu. Način na koji nastavljam komunikaciju preko poruka ili poziva je improvizacija – oni mi daju neko informaciju, ja im dam nešto zauzvrat. Ja stvaram svet, ne mogu samo da govormi da i ne", ističe ona.

Ova mama dodaje da će jednog dana svojoj deci reći istinu o svojoj karijeri, ali čeka da budu dovoljno odrasli za to. U međuvremenu, govori im da radi kao konsultantkinja.