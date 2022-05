OVAKO SE PONAŠA NEKO KO ŽELI DA VAS PREVARI: Stručnjak za govor tela RASKRINKAO Amber - prepoznajte maestralnog lažova!

Stručnjak za govor tela objasnio je situacije u kojima je jasno da bivša supruga Džonija Depa izmišlja priču na licu mesta.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/COURT TV

O suđenju holivudskog glumca Džonija Depa i njegove bivše supruge Amber Herd ne prestaje da se govori i piše. Par, koji je na "ratnoj nozi", privukao je svetsku pažnju brojnim pikanterijama iz odnosa, a svaki detalj sa suđenja izazove opšte rasulo na mrežama.

Tako je ročište od pre četiri dana razbesnelo milione ljudi širom sveta, a sve zbog svedočenja Amber Herd. Mnogi su pisali kako se koristila lažnim suzama i citatima iz filmova, a stručnjak za govor tela Džanin Drajver izjavila je da se "tako ponaša neko ko želi da vas prevari".

Tokom analiziranja ponašanja Amber Herd, stručnjak za govor tela istakao je da je glumica grickala usnu, a to je, kako kaže, jasan pokazatelj da je pod stresom i pritiskom.

"To je kao kad smo bili mali, pa sisali palac. To je gest kojim tražimo utehu", istakla je ona.

Džanin, koja je godinama sarađivala sa policijom u razotkrivanju lažova, objasnila je da je cilj Amber Herd bio da na sudu iznese što više nevažnih informacija. Kako kaže, to često rade maestralni lažovi.

"Oni nam daju mnogo tačnih informacija, zar ne? Problem je u tome što, kada opisuje sam napad, na to odlazi možda samo 15 odsto vremena. Imamo mnogo pre toga i isto posle toga. Sam incident je malen", objasnila je.

Još jedna stavka po kojoj je jasno da bivša supruga Džonija Depa ne govori istinu, jeste to što ne koristi zamenice. Osim toga, često koristi sadašnje vreme, iako se incident navodno dogodio u prošlom vremenu.

"Ona ne kaže 'On me je udario', nego kaže 'me udario'. Ne koristi zamenicu. Kad ljudi pokušavaju nekoga da prevare, menjaju zamenice ili ih uopšte ne koriste", objasnila je Drajver i dodala:

"Prvo kaže 'udario', pa opet 'udario', a treći put kaže 'udari'. Kad ljudi izmišljaju neku priču, često pričaju u sadašnjem vremenu. Njeno brkanje vremena ukazuje na to da priču izmišlja na licu mesta".

Pogledajte: