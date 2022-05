5 NAVIKA LJUDI KOJI STALNO DOBIJAJU POVIŠICU! Pratite ove savete i obezbedite sebi VEĆU platu do leta, lako je!

Pet navika ljudi koji dobijaju povišice svako može da primeni i obezbedi sebi veću platu u kratkom roku!

Zadovoljni ste svojim poslom, dragi su vam ljudi s kojima radite, i ne biste baš prelistavali oglase u potrazi za drugim radnim mestom, ali mislite da zaslužujete više? Vreme je da tražite povišicu ili unapređenje, a stručnjaci imaju savete kako da to uspešno izvedete.

Često se ljudi, posebno uspešni i lepo vaspitani, stide da zatraže nešto za sebe, kao što je veća plata ili bolji posao u istoj kompaniji. A postoje i ljudi koji imaju osobine koje im to olakšavaju. Nisu uobraženi, ne "grabe", jednostavno svoje kvalitete usmeravaju ka tome da napreduju. Evo i kako!

Timski igrači

Uspešni ljudi koji brzo dobijaju unapređenja su timski igrači. Oni praktično pokazuju da se adaptiraju na svakakva okruženja i različite ljude. Ne prave problem u toj sredini, već je čine boljom i uspešnijom. I to nadređeni brzo primete!

Rešavaju probleme

Poslodavci vole kada zaposleni sami rešavaju probleme na pravi način, umesto da se oslanjaju na one iznad sebe čim negde zapne. Ljudi koji dobijaju povišice i unapređenja su sposobni da nađu rešenje čak i pod pritiskom.

Dobre su vođe

Ako vas poslodavac razmatra za povišicu ili bolju poziciju, posmatraće kako se ponašate kada vodite neki tim. Dobar vođa i neko ko samo diže dreku i daje drugima zaduženja su dva potpuno različita sveta. Identifikujte njihove razlike i krenite prvim putem!

Stalno uče

Na boljem poslu ćete verovatno dobiti i nova zaduženja, ili će se od vas zahtevati da savladate neku veštinu koju niste imali do sada. Baš je zato važno da pokažete da stalno učite, razvijate se i željni ste novih veština i znanja. Iskoristite svaku priliku i vaš uspon će biti brži.

Otvoreni su

Ovo je možda i najvažnija osobina ljudi koji dobijaju unapređenja. Oni ne sede i čekaju da neko primeti kako rade. Ne rade više nego inače, mesecima, čekajući da iznenada neko dođe i kaže, "kako ti dobro radiš". Oni to stavljaju do znanja baš onome ko bi to trebalo da zna. Diskretno, ali otvoreno komuniciraju svoje ciljeve i ambicije. Kako rečima, tako i delima!