GODINAMA GA PITAJU ZAŠTO PIJE PILEĆI ŠEJK: Svetski snagator konačno otkrio ISTINU - "To morate da unesete u sebe"

Blejn Samner, koji se takmičio sa najboljim bodibilderima, svakodnevno pije pileći šejk.

Izvor: Instagram/screenshot/thevanillagorilla92

Blejn Samner, koji je oborio više rekorda na najvećim svetskim takmičenjima, ima 180 kilograma, a u jednom intervjuu otkrio je da svaki dan pije pileći šejk.

Na Instagramu ga prati skoro 100.000 ljudi, a od otkrivanja svog jelovnika, svakodnevno dobija pregršt pitanja koja su vezana za čuveni šejk. Za dizača Blejnove veličine, ključan je unos kalorija, a on priznaje da je ujedno i najteži.

Kako je objasnio, svakodnevno unošenje deset hiljada kalorija dosadi, a on je pronašao adekvatnu zamenu: šejk koji sadrži visok nivo proteina, piletinu, ali i drugo meso.

"Na društvenim mrežama svi me više ispituju o mojim pilećim šejkovima nego o treninzima. Tako se hranim više od 10 godina. Moja ishrana gotovo isključivo se temelji na pilećim šejkovima jer je to za mene najlakši način da unesem kalorije. Nemam apetit i volje da žvaćem 10 hiljada kalorija", rekao je on.

Za sve oni koji žele da izgrade mišiće ili održavaju mišićnu masu, Blejn ima savet.

"Samo se pobrinite da unosite dovoljno proteina, ugljenih hidrata i masti tokom celog dana, posebno pre i nakon treninga. To su možda najvažniji obroci. Na hranu gledam kao na gorivo. Znam da drugi u njoj žele da uživaju. Ako znate kako, super", istakao je on.