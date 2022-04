3 NAJJEFTINIJA NAČINA DA IZBELITE ZAVESE: Bez hemije, sve sastojke već imate u kući, a nećete ni pokvasiti ruke!

Kako da izbelite zavese bez hemije, sve što vam je potrebno imate u kuhinji!

Izvor: Shutterstock/flrwnx

Snežnobele zavese od tila vremenom postaju žućkaste i sive, što je posebno izraženo ako u stanu žive pušači. Ovakve zavese čine da cela prostorija izgleda zastarelo i neuredno, ali postoji nekoliko jednostavnih načina da vratite tilu blistavu belinu. Sve što vam je potrebno već imate u kući!

So

Proces beljenja tila kuhinjskom solju je dug, ali efikasan. Dodajte tri do četiri kašike soli u jednu meru deterdženta za veš. Potopite zavesu u ovaj rastvor i ostavite da tako odstoji tri do četiri sata, ili najbolje da prenoći. Nakon pranja, razmutite so u vodi, pa jošjednom isperite zavese. Blistaće kao da ste ih tek kupili!

Soda bikarbona

Soda će pomoći da izbelite til koji nije previše prljav. Dakle, ukoliko vam je zavesa preterano prljava, prvo je operite, pa onda pristupite izbeljivanju. Sipajte 50 grama praška za pranje veša i 1 kašiku sode u lavor sa toplom vodom i dobro promešajte. Potopite zavese u vodu 20 minuta, a zatim ih operite i isperite.

Skrob

Ovo je još jedan jeftin i efikasan način da izbelite zavese. Skrob se koristi se nakon pranja. Prvo, til je potrebno da operete na uobičajen način, a zatim uzmite čašu skroba i razblažite ga u lavoru tople vode. Potopite zavese u rastvor da odstoji pet do šest sati. Nemoje je jako cediti, samo je izvadite iz lavora, okačite iznad kade da "okapa", a potom na prozore. Ne samo da će biti blistavo bele, već će i izgledati kao da ste ih upravo ispeglali!