NALEPNICE NA VOĆU IMAJU SKRIVENO ZNAČENJE! Momak sve otkrio, više nikad nećete uzeti voćku dok ovo ne proverite!

Jedan mladić otkrio je kako nalepnice na voću otkrivaju da li je voće tretirano hemijskim preparatima!

Verovatno ste primetili da se na mnogim vrstama voća i povrća koje se prodaju u radnjama nalaze nalepnice. Sigurno niste mnogo razmišljali čemu služe te nalepnice, ali sudeći prema rečima momka po imenu Džošua Bolam, one sadrže veoma važne informacije.

U videu koji je objavio na TikToku, a koji je pregledan više od tri miliona puta, Džošua kaže: "Siguran sam da većina vas jede voće i svaki put kada kupujete voće, verovatno vidite ove male nalepice na njemu. Pa, te nalepnice vam zapravo govore kako je voće gajeno".

Nakon toga momak zumira nekoliko voćki na kojima se vide nalepnice sa kodovima – 5030, 4012...

"Ovi brojevi znače različite stvari, četvorocifreni broj znači da je tretirano pesticidima, petocifreni broj koji počinje osmicom obično znači da je genetski modifikovano. Petocifreni broj koji počinje devetkom uglavnom znači da je voće organsko", kaže zatim.

Neki su, međutim, poručili da nije potreban nikakav kod da bi se znalo da je proizvod organski, pošto prodavci to najčešće istaknu nekim znakom, a i cenom – "em ga odvoje, em je cena duplo veća".

Drugi su, pak, istakli da je ovakva informacija veoma korisna.

"Radim u prehrambenoj prodavnici, ovo je 100 odsto istina", "Iznenađen sam koliko ljudi ne veruje u ovo, mislio sam da to do sada svi već znaju", "Volela bih da sam to znala 15 minuta ranije, prilično sam sigurna da jabuka koju sam pojela nije bila baš zdrava"...