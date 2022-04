IZGUBILA POSAO TOKOM PANDEMIJE, PA OTIŠLA NA KRUZER: Ispričala kako živi i svi joj ZAVIDE!

Nakon što je izgubila posao, odlučila je da živi na kruzeru sa svojim suprugom.

Izvor: TikTok/printscreen/dutchworld_americangirl

Kristin Kestelo izgubila je svoj posao tokom pandemije virusa korona, a s obzirom na to da je njen suprug glavni inženjer na kruzeru, odlučila je da mu pravi društvo.

Kristin na svojim društvenim mrežama često objavljuje snimke na kojima pokazuje kako izgleda živeti besplatno na kruzeru i bez sumnje, mnogi joj zavide.

"Živim pola godine na kruzeru. Neki bi rekli da svaki dan živim kao da sam na odmoru i to je istina. Svaki dan sam u novom mestu, a moje najveće odluke tokom dana su da li želim da idem na čaj, ležim na suncu ili kuvam vino", rekla je Kristin i dodala:

"Ja sam bivša direktorka krstarenja i putovanja, a moj suprug je glavni inženjer na kruzeru. Jedrila sam skoro 12 godina, a on to radi već 30. Kada se pojavila pandemija 2020. godine, izgubila sam posao. Sada plovim sa svojim mužem kao 'supruga na brodu'. Kad ne živimo na kruzeru, boravimo u svom domu. Ne mogu svi članovi posade dovesti svoje partnere kako bi plovili besplatno. To je privilegija rezervisana za više oficire", istakla je Kristin.

Iako se trudi da sobu u kojoj je sa suprugom održava uredno, Kristin otkriva da imaju svoju nadzornik sobaricu, a ova usuluga rezervisana je za članove osoblja višeg ranga na kruzeru. Upravo zbog toga, par ima besplatno usisavanje, brisanje prašine, menjanje posteljine, ribanje kupatila, dok se odeća odnosi na pranje.

"Jednostavno stavim prljavu odeću u vrećicu i napišem šta je unutra na papiriću", objasnila je.

Iako je hrana besplatna, kao i njen veliki izbor, na brodu postoje restorani u kojima Kristin i njen suprug moraju da plate ako žele da večeraju.

Obroci u takvim restoranima koštaju oko 20 do 50 dolara po osobi, a obično ostavljaju oko 5 do 10 dolara za bakšiš.

Kako sve to bez interneta? Nikako. Jedino što Kristin plaća, jeste neograničen pristup internetu, po ceni od 20 dolara.

"Uživamo u životu na moru i ne bismo hteli išta drugačije", rekla je Kristin.