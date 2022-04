SRPSKA VODITELJKA POBEDILA ANOREKSIJU, IMALA SAMO 37 KG: Jela jednom u par dana, padala u nesvest, a ovo joj je pomoglo!

Poznata srpska voditeljka Ksenija Bujišić iznela je detalje o svojoj borbi sa anoreksijom, iz koje je izašla kao pobednica!

Voditeljka Ksenija Bujišić na svet je donela drugo dete, sina Danila, a zbog visokorizične trudnoće nekoliko nedelja uoči porođaja morala da provede u bolnici "Narodni front".

Nakon porođaja, voditeljka se oglasila putem Instagrama, kada je napisala: "Danilo je naše čudo". Bujišićeva ima i ćerku Loru, posle koje je odmah donela odluku da će nastaviti da radi na proširenju porodice.

Inače, Ksenija je u prošlosti imala problem sa anoreksijom, sa kojom je na kraju uspela da se izbori.

Jednom prilikom je otvorila dušu i otkrila da je, dok je bolovala od ove opake bolesti, imala svega 37 kilograma, pa se osećala kao da nema ni atom snage.

"Jela sam jednom u par dana, samim tim organizam gubi potrebu za hranom i nisam imala apetit. Kada sam shvatila ozbiljnost situacije, shvatila sam da to moram da iskorenim u potpunosti. Padala sam u nesvest i svaki put kad se to desi ja narednih par dana povedem računa i posle se vratim na isto. Postupala sam veoma neodgovorno prema onome što mi je najbitnije, a to je moje zdravlje", govorila je Ksenija.

Kako je tada otkrila, njena bolest nije bila posledica dijete.

"Ja nikada nisam držala dijete jer nikada nisam imala problema sa kilažom. Svaka devojka voli da izgleda mršavo, ali tanka je linija kada iz te neke normalne mršavosti skliznete u bolest. Jako je teško da iščupati se iz bilo kog oboljenja, a kamoli iz tog koji je u vezi sa psihom", zaključila je voditeljka, koja se nakon toga i na Instagramu pohvalila da, posle dužeg vremena ponovo ima 40 kilograma:

"Posle dužeg vremena vaga je pokazala 40 kilograma. Dokaz da je babina kuhinja i dedina upornost rešenje za sve. Anoreksijo, pokušaj neki drugi put, jer ova runda je moja", napisala je tada lepa voditeljka.