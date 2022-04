GOVORILI JOJ DA JE NAKAZA I DA NE ZNA DA PRIČA! Ana Mihajlovski prošla kroz PAKAO zbog izgleda, nije smela na ulicu!

Voditeljka je ispričala šta je proživljavala punih deset godina.

Ana Mihajlovski jedna je od naših najlepših i najomiljeninih voditeljki, a nedavno se posle dužeg vremena pojavila u javnosti i iznenadila izgledom. Većina se složila da izgleda lepše nego ikad, ali ima i onih koji smatraju da više ne liči na sebe.

Povela se priča na društvenim mrežama o tome da li je imala neke estetske korekcije na licu ili, pak, ne, a jedno je sigurno - da izgleda prelepo, negovano, mladoliko. Ipak, da nije sve oduvek bilo kao danas otkrila je Ana na Instagramu, gde je priznala da se godinama suočavala s napadima od strane ljudi upravo zbog izgleda, te da se to odražavalo na njen život.

"Zamislite da vam iz čista mira priđe osoba i kaže 'Gde si ti, nakazo, pošla tako gadna' ili zamislite sebe kako prilazite nekome tako. Ne ide?", počela je Ana, pa nastavila.

"Naši realni životi su ispreplitani s našim digitalnim životima. Mnogima od mreža zavise raspoloženje, dan, san, a neretko i kućni budžet. Znamo da to nije idealno, ali tako je kako je."

"Imam 39 godina i znam ko sam. Svesna sam svojih vrlina i mana, odrasla sam, stabilna i mogu reći prilično jaka osoba, ali dobro se sećam i vremena kada to nije bio slučaj. Sećam se straha od svake emisije, jer znam šta me čeka posle. Sećam se neprospavanih noći, suza, pa i straha od izlaska na ulicu. Sve te ružne reči odzvanjaju u glavi mlade osobe stalno. Sećam se teških životnih trenutaka, koje su javni komentari činili još težim. Sećam se i kako je to previše definisalo bar deceniju mog života - ružna je, glupa je, zubata je, ne zna da priča, ne zna da se ponaša, ne zna, ne zna, ne... ona ništa ne zna! Naročito su bili potresni oni pasivno agresivni komentari, naizgled dobroćudni, koji vređaju svaki delić vašeg bića. Bilo je to teško vreme i ne stidim se toga."

"Danas, dok se iskreno zabavljena smejuljim raznim 'smatranjima' sa društvenih mreža vezanim za moj izgled, životni izbor ili harizmu, razmišljam o generacijama koje su sada baš u tom trenutku života u kom sam ja nekada bila. Onaj momenat kada se pitate ko ste, gde ste i šta bi uopšte trebalo da budete, šta je dobro, a šta loše i šta ste od svega toga vi."

"Baš zato, zbog svih ljudi koje možete da povredite, molim vas da se zapitate koji vam je cilj pre ostavljanja komentara. Da li će to pomoći nekome? Da li je komentar konstruktivan ili samo pasivno agresivan, zajedljiv ili uvredljiv? Zapitajte se i šta ta agresija čini lično Vašoj licnosti. Odakle potreba da uputite ružnu reč nekome ko nema uticaj na vaš život? Postoji li nešto dobro što možete uraditi danas za sebe i druge? To pitanje nam uvek pomaže da rastemo, a i sužava prostor za gnev", poručila je Ana Mihajlovski.