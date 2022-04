SVE ĆU IZDRŽATI SAMO DA IZGLEDAM DOBRO! Kim otkrila šta joj pomaže kada zbog uske haljine ne može u WC - ljudi u ŠOKU

Kada je otkrila šta radi kada je odlazak u toalet komplikovan zbog stajlinga, svi su ostali u čudu.

Izvor: Instagram/kimkardashian/screenshot

Kim Kardašijan je poznata po ekstravagantnim modnim kombinacijama, a mnoge od njih bi retko ko smeo i umeo da iznese. Često su glavna meta medija, modnih stručnjaka i komentara na društvenim mrežama.

Pitanja poput "kako ovo nosi", "kako ide u wc u ovome", "kako hoda u ovoj haljini" i slična, nisu nikakva neobična pojava kada su u pitanju stajlinzi rijaliti zvezde. Naprotiv, Kim je spremna da istrpi bilo kakvu neprijatnost u cilju dobrog izgleda.

Tokom gostovanja u emisiji "The Ellen DeGeneres", Kim je nosila haljinu od lateksa i tada je izjavila da bi mogla da obuče, doslovno, bilo šta.

"Nije me briga koliko mi je neudobno, koliko dugo ću to nositi, hoću li morati da nosim pelenu da ne bih išla u wc. Nije me briga šta moram da napravim i istrpim da bih izgledala dobro", poručila je Kim.

Inače, Kim je nosila pelene za odrasle kada je polagala pravosudni ispit u Kaliforniji.

"Nisam znala kako to funkcioniše, pa sam mislila da moram da sedim tamo osam sati u celosti", rekla je.