ŠOK OGLAS! HRVAT IZDAJE STAN OD 11m² ZA 280 EVRA! WC je potpuni hit, a tek da čujete priču o gazdi – JEZIVA JE!

Čovek izdaje garsonjeru od 11 kvardarata za 280 evra i svi su u šoku!

Izvor: Printscreen/njuskalo.hr

Sasvim običan oglas za nimalo običan stan u Zagrebu zapalio je korisnike društvene mreže Reddit. Već samo često slušali i viđali kako stanodavci oglašavaju praktično "šupe" po sumanutim cenama, ali ovaj hit od garsonjere treba da vidite...

"Stan ima površinu 11 metara kvadratnih (jedna sobica) i nalazi se u suterenu zgrade. Opremljen je kaučem sa dušekom za spavanje, veš mašinom, pločom za kuvanje, rernom, mini frižiderom, ormarima. Grejanje je na struju, pa trošak grejanja zavisi od toga koliko stanar greje i troši (postoji električno brojilo i plaća se stvarna potrošnja). Režije se plaćaju posebno i nisu uključene u cenu izdavanja. Obavezna kapara u visini jedne mesečne stanarine", stoji u ovom oglasu u oglasu.

Izvor: Printscreen/njuskalo.hr

Reklo bi se sve "normalno", ali kada čujete po kojoj ceni se izdaju, zavrteće vam se u glavi... Stanodavac traži za ovu garsonjeru koja se nalazi na periferiji grada "tričavih" 280 evra, a u cenu nisu uključeni računi za struju, vodu, grejanje i infostan! Kako ima svega 11 kvadrata, ne iznenađuje što su kuhinja, kupatilo i dnevna soba spojedni u jednu prostoriju. Ali, hit je kupatilo, obratite pažnju gde se nalazi wc šolja i gde je tuš. Možete da sedite na šolji i tuširate se, praktično zar ne?

A da nije samo problem u bezobrazluku i halapljivosti stanodavca, potvrdila je i devojka koja je nekada "živela" u ovoj garsonjeri...

Izvor: Printscreen/njuskalo.hr

"Trebalo je da budem u tom stanu, tj. uselila sam se i isti dan iselila. Bila sam u njegovom drugom stanu jedan mesec, ali sam bila sa cimerkom pa je bilo ok. Kasnije nisam planirala tamo da ostanem, pa mi je ponudio ovaj da budem sama u njemu, a on kao tu i tamo prespava kad treba nešto da obavi. I bila sam glupa i naivna, pa sam uzela jer lik je iz Dubrovnika, dođe tu samo kad treba nešto u Zagrebu da obavi. I kad sam uselila taj dan je on ostao da prespava, ja sam se naravno zaključala preko noći u sobu, a sutradan me je pitao zašto se zaključavam i zašto mu ne verujem. Onda je počeo da mi se nabacuje, da postavlja nelagodna pitanja i na kraju da mi nudi i intimni odnos. Otišla sam odmah jer bih se rasplakala da sam još ostala s njim, ispričala sam sve mami i drugarici. Kad sam se vratila u stan, opet me je gnjavio, govorio da mi on ne bi ništa loše učinio, nisam mogla da slušam više i nazvala svoje da dođu po mene. Kasnije je mojoj mami rekao da sam ja sve izmislila i da verovatno imam neke traume od pre", napisala je devojka.

Pa, ko ne bi poželeo ovakav smeštaj?