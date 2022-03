AKO NE IZVADITE ZUB NA VREME, RIZIKUJETE ŽIVOT! Doktor Marković upozorio na najčešće greške - "Tako pravite OTOK!"

Ukoliko se odlaganje vađenja zuba dugo odvija, mogu nastati opasne komplikacije po život.

Postoje ljudi koji jednostavno ne vole da idu kod zubara. Doza straha nadjača potrebu za odlazak kod stomatologa, a većina ide tek kada bol zuba postane nepodnošljiv.

Osim toga, mnogi pokušavaju da u šupalj zub stave izmrvljen lek ili biljku, nadajući se da će samostalno rešiti svoj problem. Ipak, ukoliko se vađenje zuba odlaže, to može biti opasno i po život, upozorava profesor dr Dejan Marković sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

"Komplikacije koje mogu nastati ukoliko se zub blagovremeno ne izvadi, a indikovano je da se on izvadi iz usta, su mnogobrojne. Postoje i ozbiljne komplikacije koje mogu ugroziti praktično život, jer određeni otoci pojedinih regiona, gnojni procesi, desiminacija bakterija na ostale delove organizma, koja može poteći iz zuba, takođe mogu da ugroze praktično i život. Na svu sreću, takve komplikacije nisu česte. Veći je broj komplikacija koje, uslovno rečeno, možemo nazvati banalnim, a to su otoci regionalnih limfnih žlezda, otoci koji se vide, podlivi, nemogućnost ishrane, jer neki zub boli, pa sa te strane ne može da se žvaće ili jednostavno od onih najbanalnijih ali ne manje neprijatnih, a to je neprijatan zadah iz usta", objasnio je doktor u RTS Ordinaciji.

Može li pokvaren zub da ugrozi zdravlje srca?

"Definitivno postoji jasno pokazano da se mikroorganizam streptokokus mutans nalazi i u obolelom srčanom mišiću, i u oboleloj aorti, i u obolelim delovima pankreasa. Poznatim testovima koji se mogu sprovesti na tkivima koja se uklone prilikom operacija aorte, pronađeni su ostaci mikroorganizama i postoji jasna i direktna povezanost mikroorganizama iz usta, odnosno u oralnoj duplji i pokvarenih zuba", rekao je dr Marković.

Koje greške prave pacijenti kada sami pokušavaju da reše problem bola u zubu?

"Ta samopomoć generalno može doneti nekad trenutno olakšanje u određenoj situaciji, pa se tako različite stvari postavljaju u tzv. šupalj zub - od aspirina, andola, tamjana, belog luka… Generalno, ne leči se na taj način zub, a komplikacije mogu da nastanu veoma lako i veoma brzo. Ukoliko u zub, koji već uspostavi neku prirodnu drenažu pa malo boli, malo ne boli, postavimo nešto od tih 'nazovi medikamenata', jednostavno ćemo zatvoriti kavitet, zatvorićemo taj odvod i doći će do toga da takav pacijent može nakon toga veoma lako i brzo otekne", rekao je doktor i dodao:

"Ono što svi znamo, recimo, kada je gangrenozan zub, obično kažemo da ga treba otvoriti, iščačkati hranu iz njega ili šta je već upalo, kako bismo pomogli da dođe do olakšanja. Na ovaj način praktično radimo suprotnu stvar - mi tu rupu u zubu zatvaramo takvim sredstvima koja sigurno neće pomoći", objasnio je doktor.

Šta treba raditi posle vađenja zuba?

"Uputstva nakon vađenja zuba su: nemojte da ispirate ranu. Možete držati naizmenično malo hladan oblog nakon vađenja. Nemojte da koristite tople napitke, nemojte da ispirate samu ranu četkicama, pastama itd, ali perite zube i iznad i ispod i oko te rane i na taj način održavajte nivo oralne higijene onako kako treba, a za bilo kakvu neprijatnu situaciju pozovite stomatologa da pitate da li je to normalno", upozorio je doktor.