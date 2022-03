NAMIRNICA KOJU SVI JEDEMO ZA DORUČAK JE UBEDLJIVO NAJGORA: Glavni je krivac za salo na stomaku, a UNIŠTAVA i zdravlje!

Jedna namirnica koju svi jedemo za doručak ubedljivo je najgori izbor za zdravlje!

Kažu da je doručak najvažniji obrok, zato je jako važno da pametno izaberete ono što unosite u svoj organizam. Međutim, zbog jutarnje užurbanosti mnogi u stomak "ubacuju" prvo što im dođe pod ruku ili ono što im je najbrže, a to je obično pecivo.

Doručak ima veliki uticaj i na telesnu težinu, a da biste smršali, ključno je da za prvi obrok unesete dovoljno proteina. Dobar izbor su zato avokado i hleb od celit žitarica, grčki jogurt sa bobičastim voćem i kikiriki puterom.

Nutricionistkinja Trista Best upozorava da, s druge strane, namirnica koju nikako ne treba da jedete za doručak su peciva.

"Peciva uništavaju sve vaše napore da smršate, posebn doprinose stvaranju masti na stomaku jer sadrže rafinisane ugljene hidrate i šećer", rekla je Best.

Osim toga, nutricionistkinja ističe da u ovim namirnicama nema nutrijenata, što je takođe loše i za zdravlje, ne samo za vitku liniju.

"Peciva su visokokalorična i puna sastojaka koja dovode do zapaljenja, podižu nivo glukoze i kasnije do naglog pada, zbog čega brzo i ogladnite, što može da dovede do prejedanja drugom hranom", upozorava ona.

Veza između rafinisanih ugljenih hidrata i masti na stomaku

Prerađeni ugljeni hidrati poput peciva imaju trenutan uticaj na nivo glukoze i energije, ali ako ih redovno jedete, doprineće stvaranju masti na stomaku. To je potvrdila i jedna studija, koja je takođe utvrdila da zamena rafinisanih ugljenih hidrata celim žitaricama može da pomogne u regulaciji masti na stomaku, smanjenju riziku od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.