Žena koja u 52. godini izgleda toliko dobro da joj prilaze dvostruko mlađi muškarci otkriva tajnu svog mladolikog izgleda!

Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene

Šarlin Farnsvort (52) je majka dvoje dece i baka, ali je takođe i fitnes zaluđenik, pa u teretani provodi šest dana nedeljno. Ona živi u Ontariju, Kanada, a kaže da ljudi stalno misle da je mlađa nego što jeste.

"Ljudi mi često govore da izgledam mlađe, prilično sam sigurna da je to zbog mog tela", kaže ova fit baka, dodajući da više nije stidljiva devojčica kakva je nekad bila.

"Sada se osećam dobro u svojoj koži", priznaje Šarlin, koja voli da obraduje fotkama svoje pratioce na Instagramu, kojih ima više od 200.000.

Šarlin kaže da joj ljudi često prilaze u teretani i pitaju je da li se bavi fitnes modelingom, a takođe je i zatrpana porukama muškaraca koji pokušavaju da joj privuku pažnju – čak i duplo mlađi od nje.

Otkako je dostigla ovakav izgled, ova fit dama je zaista počela da se bavi modelingom, a trenutno se obučava i za ličnog trenera. Dodaje da je suprug Majk, sa kojim je 22 godine u braku, podržava u svemu tome, kao i da im seksualni život nikada nije bio bolji.

"Moj muž je veoma ponosan na moja dostignuća. Dopada mu se to što sam postala fit i puna samopouzdanja. Sa mojim udvaračima se dobro nosi, zna da je on taj koji sa mnom hoda kroz život. Kada sam imala manje samopouzdanja, brinula sam da nisam dovoljno dobra, iako muž nikada nije činio da se tako osećam, to je bio moj problem", priča Šarlin.

"Sada se dobro osećam u svojoj koži, nikada ne sumnjam u sebe. Definitivno se sada osećam mnogo seksepilnije gola".

Vidi opis U ŠESTOJ DECENIJI NE MOŽE DA SE ODBRANI OD DUPLO MLAĐIH MUŠKARACA: Izgleda nikad bolje, a otkrila je i KAKO! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/Screenshot/model.charlene Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da bi izgleda tako kako izgleda u šestoj deceniji, Šarlin provodi šest dana nedeljno u teretani, a trenira po tri sata dnevno, i to su uglavnom treninzi snage. Dvaput nedeljno ima kardio treninge koji traju po 20-30 minuta.

Osim toga, pazi i na ishranu, a njen uobičajen doručak je kaša sa proteinom u prahu, orašastim plodovima i belancima. Za užinu jede pileće belo meso sa pirinčem i paprikom.

Za ručak jede mleveno goveđe meso sa pirinčem i salatom, užina su bademi, banana i čips od slatkog krompira, dok za večeru jede tost sa belancima, proteinom u prahu i orašastim plodovima.