KORONA SMANJUJE MOZAK, A JEDAN SOJ POSEBNO: Povezano je sa čestim simptomom kovida, a evo da li smo zbog toga "GLUPLJI"

Nova studija potvrdila - korona smanjuje mozak!

Izvor: Shutterstock

"Kovid-19 može da izazove 'skupljanje' mozga i propadanje tkiva", stoji u studiji Univerziteta u Oksfordu.

U studiji je učestvovalo 785 učesnika iz Ujedinjenog Kraljevstva starosti između 51 i 81 godine, od kojih su svi imali dva skeniranja mozga u razmaku od otprilike tri godine. Od svih koji su učestvovali u studiji, 401 ispitanik je bio zaražen koronom i to 'alfa' varijantom, a oko četiri meseca nakon dijagnoze im je urađen drugi sken mozga.

Studija je pokazala da pacijenti koji su bili zaraženi koronom su imali smanjenje zapremine mozga u proseku od 0,7 odsto i to u delovima koji su povezani sa mirisom, u odnosu na one koji nisu imali kovid kod kojih ovakve promene nisu primećene. Kod "zdravih" ljudi (koji dakle nisu inficirani) srednjih godina i starijih, u proseku se ovi delovi mozga smanjuju za 0,2 do 0,3 odsto godišnje, što znači da su oni sa kovidom vrlo verovatno doživeli tri puta veću stopu degeneracije mozga od "uobičajene".

Onima koji su imali kovid-19 takođe je bilo potrebno duže vremena da završe kognitivne testove, dok je mali broj ispitanika koji su bili hospitalizovani doživeo veće smanjenje sive mase i izraženiji kognitivni pad. Oštećenje je zabeleženo u orbitofrontalnom korteksu i parahipokampalnom girusu (dva dela mozga koji igraju ključnu ulogu u memorijskom kodiranju i pamćenju) kod pacijenata sa kovidom, a zabeleženo je i globalno smanjenje zapremine ovog organa.

Ovo otkriće bi moglo da objasni pojavu jednog čestog postkovid simptoma, takozvane "moždane magle", ali stručnjaci nisu zaključili da je oštećenje trajno. Isto tako, naučnici su upozorili da još uvek nije jasno da li je "propadanje" delova mozga za kodiranje memorije zaista dovelo do gubitka pamćenja.

"Niko od njih nije prošao temeljno kognitivno testiranje da bi se znalo da li su postojala značajnija oštećenja u delovima u kojima su ove promene u zapremini otkrivene", rekao je za "Njujork" dr Benedikt Majkl.

"Ne znamo da li ovo uopšte utiče na kvalitet života ili funkcionalnost pacijenta", rekao je dr Majkl i dodao da je neophodno sprovesti nova istraživanja koja će utvrditi postojanje psihičkih i neuroloških simptoma, promena u ponašanju i šta one znače za pacijenta."

