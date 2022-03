OVI SIMPTOMI SU ZNAK DA IMATE PROBLEMA SA CRIJEVIMA: Ljudi i ne slute koliko je to OPASNO, važno je da reagujete!

Evo koji simptomi pokazuju da vam crijeva nisu baš najzdravija i koje promjene možete da napravite da to promijenite!

Mnogi ljudi nisu ni svesni koliko je zdravlje crijeva važno za opšte zdravlje. Stručnjaci kažu da se oko 70 odsto imunog sistema nalazi u crijevima, pa je već to dovoljno da shvatimo njihovu važnost. Pored toga, povezana su sa varenjem, ali i mozgom, endokrinim poremećajima...

Mnogi faktori utiču na crijeva, poput genetike i istorije bolesti u porodici, ali od velikog su značaja i neki spoljašnji faktori koje možemo da kontrolišemo.

Prepoznajte signale koji pokazuju da zdravlje vaših crijeva nije dobro!

Neželjene promjene tjelesne težine

Ukoliko se gojite ili mršavite, a da niste napravili nikakve značajne promjene u ishrani ili fizičkoj aktivnosti, to može biti znak lošeg zdravlja crieva. Ukoliko u crijevima postoji disbalans, to može da ograniči i apsorpciju nutrijenata i regulaciju nivoa šećera u krvi.

Gubitak kilograma može da bude i posledica razmnožavanja određenih bakterija u tankom crijevu, a gojenje može da se dogodi usljed insulinske rezistencije ili apetit može da vam poraste zbog smanjene apsorpcije nutrijenata.

Ishrana bogata šećerima

Ako je vaša ishrana bogata šećerima, to može da dovede do smanjenja količine dobrih bakterija u crijevima. Unošenje prevelike količine rafinisanog šećera povezano je sa zapaljenjem u tijelu, a to može da dovede do brojnih bolesti.

Stomačni problemi

Vjerovatno najočigledniji znak nezdravih crijeva su stomačni problemi. Ukoliko imate mnogo gasova, muče vas nadutost, konstipacija, dijareja ili gorušica, sve to može da ukaže na probleme sa crijevima koja ne mogu dobro da se izbore sa hranom i eliminišu "otpad".

Problemi sa spavanjem ili stalan umor

Kada crijeva nisu zdrava, to može da izazove čak i probleme sa spavanjem poput insomnije, iil da dovede do hroničnog umora. Razlog tome je što se najvećim dielom hormon sna, serotonin, proizvodi u crijevima.

Intolerancije na hranu

Intolerancije na hranu mogu da budu znak loših bakterija u crijevima. To može dovede do problema sa varenjem određenih namirnica, ali i do nadutosti, dijareje i gasova.

Autoimuna stanja

Nova istraživanja su pokazala da stanje crijeva direktno utiče na imuni sistem. Stručnjaci kažu da nezdrava crijeva povećavaju sistemsko zapaljenje, što utiče na funkcionisanje imunog sistema, a posledice mogu da budu autoimune bolesti.

Iritacije na koži

Promjene i iritacije na koži, poput ekcema, mogu da budu povezane sa lošim zdravljem crijeva. Razlog tome je što dolazi do "curenja" određenih količina hrane iz crijeva, što izaziva iritiaciju.

Kako da poboljšate zdravlje crijeva

Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da poboljšate zdravlje crijeva: dovoljno spavajte, pokušajte da smanjite stres kojem ste izloženi, pijte dovoljno vode, sporije jedite, provjerite da li imate neke intolerancije na hranu, uzimajte prebiotike ili probiotike i promijenite ishranu.