SALO NA STOMAKU UZROKUJE ZAPALJENJE I DOVODI DO HRONIČNIH BOLESTI: Veoma je opasno, a evo zbog koje hrane se stvara!

Nutricionisti objasnili zašto je opasno salo na stomaku i od kojih namirnica se stvara!

Izvor: ReaLiia/Shutterstock.com

Sasvim je normalno i zdravo na stomaku imati malo masti, koje štite organe. Osim toga, telo skladišti energiju u masnim tkivima, što važno za fizičku aktivnost, ali i sve dnevne obaveze koje obavljamo.

Međutim, previše masti u abdominalnoj regiji, takozvane visceralne masti, mogu da predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje.

Nutricionistkinja Sidni Grin upozorava da masti na stomaku predstavljaju veću opasnost po zdravlje nego masti na butinama, zadnjici i kukovima.

"Razlog za to je što salo koje se nalazi većinom na stomaku popunjava prostor između organa i dovodi do upalnih procesa koji su drugačiji nego kod masti na ostalim delovima tela", objasnila je nutricionistkinja, dodajući da salo na stomaku može da dovede do zdravstvenih problema i kod osoba koje nisu previše gojazne.

Nutricionistkinja Melisa Rifkin takođe je istakla da visceralne masti oslobađaju hormone koji uzrokuju zapaljenje. To negativno može da utiče na organe i krvne sudove, a smatra se i faktorom rizika za brojne hronične bolesti poput dijabetesa tipa i kardiovaskularne bolesti.

Dijetetičarka i nutricionistkinja Mia Sin kaže da ne postoji određena vrsta hrane koja će vam pomoći da se rešite sala sa stomaka, ali da određene namirnice mogu da doprinesu razvoju bržeg i zdravijeg metabolizma.

"Grickajte zdravije, fokusirajući se na vlakna i proteine koji će pomoći da duže budete siti i sprečiće prejedanje, što inače doprinosi viscelarnim mastima. Umesto čipsa zadovoljite želju za grickalicama tako što ćete jesti kokice, koje su cele žitarice i dobar izvor vlakana", navodi ona primer.

Sin ističe i da trans masti koje se nalaze u prženoj hrani doprinose stvaraju sala na stomaku, kao i obroci koji se pripremaju sa margarinom.