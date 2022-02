PRSATA KONOBARICA IZ HOOTERS-A OTKRILA KOLIKI BAKŠIŠ UZME ZA SAMO JEDNO VEČE: Od cifre će vam se ZAVRTETI U GLAVI!

Da li znate koliko zarađuju konobarice iz Hooters-a? Bolje sedite, jer kad čujete koliko uzmu za jedno veče neće vam biti dobro!

Izvor: Youtube/screenshot/jadeamber/Instagram/screenshot/jadeamberrrr

Džejd Amber, konobarica zaposlena u lancu kafića "Hooters", poznatom po prsatom osoblju, redovno na svom YouTube kanalu govori o izazovima sa kojima se susreće na radnom mestu. Pa tako je u jednom od poslednjimh videa otkrila koliko zaradi svake večeri samo od napojnica...

Čak i kada je veče "loše", od cifre će vam se zavrteti u glavi!

"U najgorim danima i noćima, zaradim oko 25 do 50 dolara od napojnica i to je ono štp zovem 'najgori scenario'. Obično tih dana me pošalju kući jer je veče slabo, a to se obično dešava kad je cela sezona loša", kaže Amber i dodaje da su takvi dani retki, ali da se ipak dešavaju..

Ova zavodljiva plavuša koja na Instagramu ima preko 30 hiljada pratilaca otkrila je i koliko novaca joj gosti "Hooters-a" najčešće daju.

"'Dobar dan' bi bio onaj u kojem zaradim ozmeđu 95 i 125 dolara. Tada obično kažem sebi: 'U redu, zaradila sam ovoliku količinu novca, ali znam da mogu da zaradim više'", objašnjava.

"Kada je dan fantastičan, desi se da nakupim od 150 dolara do, da budem iskrena, 400 dolara!".

Ako vam se to čini mnogo, onda će vas sledeća cifra šokirati - Amber nekada prikupi još veću svotu od bakšiša!

"U baš, baš 'dobrim danima' sam uzimala 500 dolara. Najviše što sam ikada zaradila u 'Hooters-u' je 900 dolara", kaže i da se to desilo kada je radila duplu smenu, ujutru je bila za šankom a uveče je služila pića.

Amber inače ima sinčića, a često na Instagramu objavljuje njihove zajedničke dogodovštine.