AKO STE PRELEŽALI KORONU I DOBIJETE GRIP, EVO ŠTA DA OČEKUJETE: Imunolog otkrio koji simptomi su znak da ste u OPASNOSTI

Da li je opasna infekcija gripom nakon preležane korone?

Izvor: YouTube/printscreen/Al Jazeera Balkans

Od jeseni pa sve do leta ljudi u proseku dva do tri puta obole od akutnih respiratornih virusnih infekcija, među kojima može biti i grip. Da li će bolest biti teža ukoliko je osoba imala kovid? I koliko vremena je potrebno da prođe (od preležane korone) da biste bili sigurni da ćete izbeći evetualne komplikacije ukoliko obolite od gripa?

"Ako je infekcija korona virusom protekla u blažem obliku, ne bi trebalo da bude komplikacija. Ako posle korne su se javile postkovid komplikacije, a na to se nadoveže grip, onda infekcija može da ima ozbiljniji tok. Odnosno, ovde nije bitna sama činjenica da je osoba obolela od dve infekcije, već težina i posledice svake od njih. Nakon težeg oblika kovida, grip može dalje da destabilizuje već narušeno stanje tela", objasnio je ruski lekar, imunolog Nikolaj Krjučkov.

Obično se postkovid sindrom dijagnostikuje oko mesec dana nakon akutne faze bolesti, precizirao je imunolog. To jest, najmanje mesec dana nakon bolesti, morate biti izuzetno oprezni i pokušati da izbegnete infekciju drugim virusnim infekcijama.

"Ako bar jedan simptom traje mesec dana ili više nakon akutnog kovida, ne možemo da pretpostavimo da je telo u potpunosti prevazišlo posledice infekcije koronom. To mogu biti različiti simptomi – od nervne razdražljivosti (anksioznosti i depresije), problema sa plućima i srcem, gubitka mirisa, hronične nesanice... U ovom slučaju sasvim je logično da je nepoželjna dodatna infekcija i da može da stvori probleme. To ne znači da će nužno doći do ozbiljnijih posledica, ali je verovatno da će telu će biti teže da se nosi sa novom virusnom infekcijom", kaže dr Krjučkov.

Imunolog je podsetio da mere prenecije protiv korone, važe i kod drugih virusnih infekcija.

"Mere koje deluju protiv infekcije koronom deluju još bolje protiv sezonskih infekcija, uključujući i sezonski grip. Ako ovome pristupite mudro, nosite maske, držite distancu, izbegavate gužvu u prostorijama i slično, to će značajno smanjiti rizike. Osim toga, važno je da ne zaboravite i vakcinaciju. Ako je osoba vakcinisana i protiv kovida-19 i protiv gripa, a i dalje poštuje razumne protivepidemijske mere, verovatnoća da će dobiti i grip i kovid u jednoj sezoni je smanjena na minimum", zaključio je imunolog.