ZUMIRAO MI JE NOGE I TAD SAM REKLA DA JE KRAJ! Tijana Dapčević o operaciji proširenih vena - Smučili su mi se bol i otok

Iako mnogi misle da pojava proširenih vena zadesi samo starije ljude, Tijana Dapčević ispričala je kako je izgledao period sa ovim problemom, kao i koliko joj je operacija pomogla.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija/Screenshot

Proširene vene su dominantna bolest površnog venskog sistema. Iako je ova bolest bezopasna po život bolesnika, niko ne voli kako izgledaju, naročito ne dame. Sa ovom pojavom susrela se i pevačica Tijana Dapčević koja je ispričala kako je sve izgledalo i na koji način je prevazišla svoj problem.

Proširenih vena se oslobodila pre tri godina, a kako kaže, osećala je kao da ima "krofne na nogama".

"Imala sam krofne na nogama. To je ono kad popusti zid, a u jednom trenutku je popustio zid i ja sam to okarakterisala da imam krofne na nogama, ali to nije bio jedini problem. Meni su noge oticale, imala sam bolove, noću sam morala da ustajem jer sam imala grčeve i otišla sam na dopler i doktor je rekao: 'Ovo je trebalo da uradimo pre godinu dana, ja ne znam šta ti čekaš'", rekla je Tijana Dapčević u emisiji RTS Ordinacija, u kojoj je o ovom problemu govorio i dr Dario Jocić.

S obzirom na to da se termin Tijanine operacije potrefio sa datumom njenog rođendana, pevačica je istakla da je bilo jako teško uskladiti sve, zbog ubrzanog poslovnog života. Kako kaže, znala je da ima genetsku predispoziciju za pojavu proširenih vena, iako mnogi misle da se ovaj problem javlja samo kod starijih ljudi.

"To ja volim u šali da kažem: 'Mama, nisam od tebe nasledila kuću i njive i kule i gradove, nego problem sa venama'. Tijani se problem sa venama nije vratio već tri godine. Obe noge u lokalnoj anesteziji i ja, Bogu hvala, više problema nemam", rekla je.

Istakla je da operacija vena nije strašna kako je svi zamišljaju i da to uglavnom prođe prilično bezbolno.

"To svakome ko je normalan prođe kao da te pecnuo komarac, bukvalno, ali ja nisam normalna. Skinula sam sa leđa jedan ogroman problem, prvenstveno zdravstveni, a posle i estetski i sad mogu da nosim i kratke suknje", iskreno je ispričala.

Pevačica je otkrila da nikada nije primetila da ima problem sa venama, sve dok nije rodila Vuka, kada je imala 33 godine.

"Ugojila sam se 45 kila. Ja sam primer kako ne treba u trudnoći jesti - bez zadrške apsolutno nikakve. Imala sam 115 kila na porođaju i tu su počele da se dešavaju promene na nogama", priznaje gošća Ordinacije.

Dr Jocić je govorio i o drugim promenljivim faktorima rizika na koje možemo da utičemo da bi se ta bolest pojavila što kasnije, njen intenzitet bio što manji ili da se uopšte ne bi pojavila.

"Svakako je gojaznost faktor rizika koji dovodi do proširenih vena", rekao je doktor i napomenuo da preterano gojazne osobe čak imaju teže promene na nogama koje potpuno odgovaraju problemu sa proširenim venama, a da ustvari nemaju venski problem.

"Znači, imaju sve znake te hronične venske insuficijencije, čak mogu imati i rane, a nemaju problem sa proširenim venama. Svakako je način života i radne aktivnosti je ne samo nešto što pogoršava stanje proširenih vena, već pogoršava i simptomatologiju, jer ako neko stoji deset sati na jednom mestu, njemu će sigurno simptomatologija biti teža nego nekom ko sedi četiri sata na poslu, tako da to jeste nešto što značajno utiče, pre svega na simptomatologiju venske bolesti", rekao je vaskularni hirurg.

Pošto se problem sa venama najčešće uoči tek kad kapilar postane vidljiv, logično pitanje je - kako da uočimo početak problema sa venama u pravom trenutku.

"I kapilari su faza venske bolesti. To je apsolutno početna faza venske bolesti i jeste faza venske bolesti. Može početi tako, međutim ono što je najčešće je da pacijenti vide pre svega čvorove na nogama, vide neki čvorić pa se to proširi gore - dole", kaže dr Jocić i prenosi utiske pacijenata koji su nakon operacije uvideli promenu.

"Nakon intervencije kažu - meni je ipak sve drugačije. Nije me bolelo, ali sam sad lakši, poletniji sam", rekao je doktor sa kojim se složila i pevačica.

"Ja sam imala utisak, kad sam imala problem, kao da mi je neko stavio noge u stegu, kao da mi je neko seo na noge, imala sam taj problem. Imala sam potrebu da svakih sat vremena podignem noge da mi taj otok spadne, da mi ta bol prestane, da prestane taj grč i da prestane taj pritisak. Stalno su mi noge bile podignute", ispričala je Tijana Dapčević.

"Pre svega da kažem da kreme za vene ne postoje. Znači, ne postoji krema, gel ili bilo šta što može da pomogne venskoj bolesti. Mogu da malo smanje tegobe. Ja se sećam tačno trenutka kad sam rekla - e dosta je, sad stvarno moram ovo da sredim. To je bilo na nastupu u Kragujevcu, na mom koncertu. Došao je fotograf koji me je uslikao iz prvog reda i pokazao mi fotografiju, kaže - jel' si ti videla ovo? Zumirao mi je moje noge. Ja sam imala suknju iznad kolena. Zumirao je noge i ja sam bila u fazonu - Gospode, kakve su ovo krofne, vreme je da se reaguje definitivno", iskreno je pričala o svojoj situaciji pre operacije vena.

Doktor Dario Jocić slikovito je objasnio kako izgleda laserska operacija vena.

"Pod kontrolom ultrazvuka se laserom uđe u venu i skroz do prepone se uvede taj laser, zatim se oko te cele vene da lokalna anestezija i ona se praktično isto pod kontrolom ultrazvuka ta vena laserom zatvori. Ona se kod klasične operacije fizički izvadi, a ovde se laserom zatvori, čime se zadržavaju sve dobre stvari klasične operacije, a to je da se ta vena ukine, a izbegavaju loše stvari - ožiljci, hematomi koji su mnogo veći kod klasične operacije, i jedan bolni postoperativni oporavak", naveo je prednosti laserske operacije vena u odnosu na klasičnu.