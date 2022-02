DANIJELA JE UZ OVAJ TRIK SKINULA 50 KILA! Nije se odrekla omiljene hrane, a sada izgleda kao druga osoba! (FOTO, VIDEO)

Danijela je uz jednostavan trik skinula 50 kilograma - nije se odrekla čak ni grickalica, a oseća se lepše i bezbrižnije nego ikada. Kada pročitate koliko je jednostavno, bićete u šoku!

Danijela Pasito je devojka koja je uspela da skine čak 48 kilograma, bez odricanja od omiljene hrane pa makar to bile i najnezdravije namirnice! Danijela je pametnom ishranom smršala skoro 50 kilograma, i podelila je svoju priču sa svima koji se pitaju kako smršati zdravo.

"Pogledala sam svoje telo i shvatila da više ne mogu tako. Nisam mogla da sednem u većinu stolica, bila sam prevelika. Zadihala bih se dok vezujem pertle. Šetnje po vrućini su mi bile užasne, a mnoge aktivnosti koje moji prijatelji svakodnevno obavljaju su za mene bile nedostižne", počela je ona.

Danijeli je trenutak kada su joj se oči otvorile došao dok je razgledala slike sa jednog odmora.

"Nisam mogla da verujem kolika sam. Setila sam se kako su moji prijatelji hteli da idemo na rafting, a kako ja nisam mogla s njima. Prsluk za spasavanje je bio premali da bih ga navukla, a rečeno mi je da bi moja težina napravila disbalans na čamcu i da bismo se možda zbog mene prevrnuli", prisetila se ova devojka.

Uvek je volela da kuva, ali i da jede, slatkiše, domaću hranu, slane grickalice...

"Jela sam previše i zdrave, i nezdrave hrane. Ja jednostavno uživam u hrani. I najviše mi je pomogao trik sa tanjirima i činijama. Odmalena uvek pojedem sve što mi se stavi u tanjir. I onda sam shvatila da bi trebalo da jedem manje porcije iz manjih tanjira. Počela sam s manjim tanjirima i činijama, sipala bih sebi porciju do vrha i pojela to. A onda bih svom telu dala desetak minuta da mi samo kaže da li sam i dalje gladna, ili nisam", ispričala je ona.

"Kada bih bila zadovoljna, ne bih više jela. Ali bi mi ponekad telo reklo da sam još gladna. I tada se bi ne bih uskratila obrok, jela bih dok ne budem sita", objasnila je Danijela.

Danijela kaže da joj je najvažnije bilo da se nije odrekla nijedne vrste hrane. Baš nijedne, čak ni čipsa koji nutricionisti nazivaju jednom od najgorih namirnica!

"Recimo, i dalje jedem čips. Ja sam tip osobe koji kada vidi kesu čipsa, mora da je pojede do poslednje mrvice. I takvu hranu nazivam svojim 'okidačima'. Zbog toga je retko imam u stanu, ali to ne znači da je nemam nikada i da je ne jedem. I dalje ću povremeno kkupiti i jesti čips, samo to više nije baš svake večeri", rekla je ona.

"Bilo mi je potrebno tri godine da smršam do ciljane težine, i znam da bi to nekome možda zvučalo kao predugo vreme za ostvarenje cilja. Ali meni je bilo važno da idem polako. Mnogo puta sam primenjivala dijete za brzo mršavljenje, i brzo bih smršala ali bih još brže povratila te kilograme. Iskreno, sada se osećam sjajno. Uvek kažem ljudima da mršavljenje nije toliko stvar kilograma, koliko stvar unutrašnjeg razvoja i rada na sebi. Ja sam sada slobodna i više se ne osećam kao da sam zatvorena u neku klopku", rekla je ona.