5 GREŠAKA ZBOG KOJIH NIKAKO NE MOŽETE DA SMRŠATE: Promenite ovo i ODMAH ćete videti rezultate!

Stručnjaci otkrivaju koje greške vas sprečavaju da napokon smršate!

Izvor: Kaewmanee jiangsihui/Shutterstock.com

Iako smo svi drugačiji i najbolje je plan ishrane prilagoditi sebi, kako bismo dugoročno mogli da ga pratimo, postoji nekoliko opštih pravila koja važe za sve koji žele da skinu salo. Ako ne pratite ta pravila, grešite i upravo je to razlog što nikako da smršate, koliko god da se trudite.

1. Ne jedete protein ujutro

Nutricionista Entoni Kofi kaže da je prva stvar koju je primetio kod 90 odsto svojih klijenata to da ujutru ne unose proteine.

"Započinjanje dana obrokom bogatim proteinima dovodi do toga da tokom dana sagorevate više kalorija, ali vas i duže drže sitim, pa ćete imati manje želje za grickalicama, raspoloženje će biti stabilnije i nećete imati iznenadne padove energije", kaže on.

2. Čekate da ogladnite da biste jeli

"Najgora stvar koju rade ljudi koji pokušavaju da smršaju je to što čekaju da budu dosta gladni da bi jeli", kaže nutricionistkinja Kejtlin Barons. "Oni često misle da će, ako preskoče obrok ili ga pomere time uneti manje kalorija. To obično ne bude tako, već pregladne, pa se onda prejedu ili nemaju motivaciju da jedu nešto zdravo, već uzmu prvo što im padne pod ruku".

3. Jedete previše kasno

Ukoliko jedete kasno uveče, minirate sami sebe u nameri da smršate.

"Moj savet je da za ručak pojedete obilniji obrok, uključujući i desert, a da supu ili salatu, koje biste inače jeli uz ručak, ostavite za večeru", kaže savetnica za zdravlje Karli Benks.

Ona dodaje da je imala klijente koji su drastično smršali jedući isto ono što su jeli, samo su zamenili ručak i večeru.

4. Imate izgovore

Dijetetičarka i nutricionistkinja Emili Tils smatra da je najveća greška koju nanosite svom zdravlju i izgledu to što imate izgovore.

"Dajete sebi ravo da kažete ’vežbaću sutra’ i nastavljate da udaljavate sebe od svog cilja. Svaki put kada postavite cilj i ne pratite ga, osuđujete sebe da prihvatite da se nikada nećete promeniti i da stvari nikada ne mogu da se promene".

5. Ne jedete dovoljno

Ovo zvuči kontradiktorno, ali zaista je moguće gojiti se usled toga što ne jedete dovoljno, a to povrđuje i nutricionistkinja Kajli Barton.

"To nije dobro za nivo šećera u krvi. Disbalans šećera u krvi, kada nivo ide gore-dole tokom dana, to je broj jedan problem koji izaziva haos sa hormonima. A kada dođe do disbalansa hormona, ne možete da smršate šta god radili. Preskakanje obroka ili neredovno obroci poručuju vašem telu da ne dobija hranu redovno, pa se metabolizam tome prilagođava i pravi zalihe za kasnije", objašnjava.