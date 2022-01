DA LI MORAM DA UZIMAM PROBIOTIKE KAD PIJEM ANTIBIOTIKE? Gastroenterolog - u 1 slučaju su štetni, a samo ovako se koriste

Da li su probiotici neophodni kad se uzimaju antibiotici, i kada se piju.

Ako pijete antibiotike, sigurno su vam lekari savetovali da obavezno uz njih uzimate antibiotike, a sve kako biste smanjili neželjene efekte ovih lekova protiv prehlade i gripa.

Kad imamo bakterijsku infekciju, doktor će nam najverovatnje propisati antibiotik za lečenje. Svrha ovih lekova je da unište štetne bakterije koje nas zapravo čine bolesnim. Međutim, antibiotici ne znaju razliku između štetnih i korisnih bakterija u crevima, a koja čine mikrobiom.

Pa tako osim što pomažu, oni na neki način i štete našem zdravlju tako što remete ravnotežu i količinu dobrih bakterija u crevima. Istraživanja su pokazala da određene promene u crevnim bakterijama mogu biti povezane sa većim rizikom od bolesti poput gojaznosti, upalnih bolesti creva, dijabetesa, depresija...

Tu na scenu stupaju probiotici koji mogu da smanje neke od neželjenih efekata antibiotika. Uzimaju se u vidu tableta ili kroz hranu, prvenstveno fermentisane namirnice i pića kao što su jogurt, kombuča i kimči.

Najbolje vreme za uzimanje probiotika je tokom i posle lečenja, kaže Rudolf Bedford, gastronetrolog i savetuje da se antibiotici piju pre ovih drugih jer mogu da uništite bakterije iz probiotika i ponište njihovo lekovito dejstvo. Bedford savetuje i da se nastavi sa uzimanjem probiotika dve nedelje nakon što se okonča terapija antibioticima.

Zašto je zaštita zdravih crevnih bakterija tako važna?

Uzimanje antibiotika može dramatično da promeni količinu i vrstu bakterija u crevima. Ove promene u mikroflori creva dovode do dijareje povezane sa antibioticima, mučnine, povraćanja i drugih gastrointestinalnih tegoba. To je jedan od razloga zašto lekari preporučuju uzimanje antibiotika sa hranom. Uzimanje antibiotika takođe može da dovede do vaginalnih gljivičnih infekcija. Kao i creva, vagina je "dom" dobrih bakterija, a čija ravnoteža se remeti uzimanjem antibiotika.

Zato je zdravlje creva ključno. Creva sadrže više od 100 triliona (milion miliona) vrsta bakterija. One razgrađuju hranu, pomažu da održimo jak imuni sistem i održavamo telesne funkcije. Neki lekari veruju da uzimanje probiotskih suplemenata tokom lečenja antibiotikom može da pojača imuni odgovor tela.

Najnovija istraživanja o probioticima

Postoje neki dokazi koji ukazuju na to da uzimanje određenih sojeva probiotika, kao što su "Lactobacilli" i "Saccharomices", mogu da zaštitite od dijareje povezane sa antibioticima. Međutim, ovo istraživanje se ne bavi potencijalnom štetom koju ovi suplementi mogu da nanesu. Nedavno istraživanje je pokazalo da uzimanje probiotika može da odloži normalan oporavak prirodne mikrobiote creva. Zaključak do kog su naučnici došli jeste da se još uvek ne zna koje vrste bakterija su korisne ili da li bi mogle da postanu štetne.

Prirodni probiotici

Pored suplemenata koje vam je prepisao lekar, možete da poboljšate dravlje creva i hranom koja sadrži zdrave bakterije, kao što su jogurt, kefir, kimči i kiseli kupus. Takođe, bakterije u crevima možete da "nahranite" jedući hranu bogatu vlaknima, kao što su orasi, semenke, pasulj, sočivo, grašak i bobice.

