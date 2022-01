IMA SKORO 50 GODINA I NIJEDNU BORU NA LICU: Ne koristi botoks, već jeftin trik koji može svako da proba! (VIDEO)

Žena koja ima skoro 50 godina otkrila je tajnu svoje mladolikosti – reč je o veoma jednostavnom i jeftinom triku!

Izvor: TikTok/Screenshot/shinebeautymalibu

Svako želi da izgleda lepo i mladoliko koliko god je to moguće. Neki, nažalost, posežu za botoksom i filerima kako bi to postigli, pa u tome neretko i preteraju, ali žena po imenu Ket Džejms otkrila je da to uopšte nije potrebno!

Ona, kako je rekla u videu koji je objavila na TikToku, ima skoro 50 godina, i kao što se vidi, nijednu boru na licu. Ket kaže da tako mladoliko izgleda zahvaljujući jednom jeftinom triku koji primenjuje još od svojih dvadesetih.

Da biste sprečili pojavu bora, sve što vam je potrebno je selotejp. Njen savet je da ovaj trik počnete da primenjujete što pre, ali nikad nije kasno jer čak i kada su se bore pojavile, sprečiće da postanu dublje i izraženije.

"U svetu lepote koristimo izraze voljni i nevoljni pokreti, što znači da možete svojom voljom da pomerate obrve i pravite izraze lica, ali često to radimo i nesvesno. Niste ni svesni koliko puta dnevno to uradite, a ovi nevoljni pokreti uzrokuju pojavu bora koje ćete imati do kraja života", kaže Ket, a zatim otkriva kako "trenira" lice uz pomoć selotejpa.

Ket, koja je inače kozmetičarka, kaže da ju je ovom triku naučila dermatolog dr Brent, i da ga se od tada pridržava.

Najpre, potrebno je da vam lice bude čisto, a zatim odsecite četiri parčića trake dužine od oko četiri centimetra. Prvi komad zalepite između obrva, okrenut dužinom, a zatim po jedan komad trake horizontalno iznad obrva. Četvrti parčić ide na vrh čela, takođe horizontalno okrenut.

Ket objašnjava da ovaj trik radi tako što vas sprečava da pravite nevoljne, nesvesne pokrete jer lepljiva traka šuška kada to uradite i "tera" vas da opustite lice.

Vremenom, to bi trebalo da vam pomogne da imate manje nevoljnih pokreta licem, čime ćete dugoročno sprečiti pojavu bora.

Pogledajte 02:01 Trik protiv stavaranja bora Izvor: TikTok/shinebeautymalibu Izvor: TikTok/shinebeautymalibu

Njen video je pregledan više od milion puta, a neki koji ga takođe koriste, kažu da primećuju razlike na koži.

"Ovo stvarno radi, radim to već 20 godina. I moja majka je to radila. Imam 63 godine i tek nekoliko bora na licu", napisala je jedna žena.

I dok su u komentarima izražavali svoje oduševljenje ovim trikom, neki kažu da bi radije da imaju bore nego da im lice postane bezizražajno.

"Nikada ne bih menjala izražavanje emocija za lice bez bora", poručila je jedna korisnica TikToka.

"Volim da pogledam u ogledalo i da vidim čitavu istoriju emocija zbog kojih imam bore, život koji sam živela i sreću koju sam osećala. To je umetnost", dodala je druga.