SIMPTOMI GRIPA, PREHLADE, DELTE I OMIKRONA NA JEDNOM MESTU: Evo po čemu se razlikuju, odmah ćete znati šta vam je!

Sezona je virusa, pa su prisutne prehlade, grip, ali i korona, kao i nova varijanta omikron. Evo kako da lakše razlikujete simptome!

Zimski period vreme je kada inače "vladaju" virusi i prehlade, a kada se u sve to umeša korona, pa još i najnoviji omikron soj, nije lako razaznati simptome. To dovodi do toga da ili se uplašimo da je korona čim kinemo ili i ozbiljne simptome pripisujemo prehladi.