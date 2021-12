DR FILGUD "RASKRINKAO" SLATKIŠ KOJI SVI OBOŽAVAMO: Otkrio i zašto je kafa veliki problem za Balkance!

Dr Filgud otkriva zašto je šećer naš najveći neprijatelj, ali i zašto nam kafa pravi probleme na Balkanu...

Saša Plećević poznatiji kao Dr Filgud koristi svaku priliku da ljudima otkrije nešto novo o ishrani i zdravlju. U emisiji "Uranak" na K1 "raskrinkao" je slatki namaz koji svi obožavamo da jedemo sa palačinkama – krem.

"Tegla od 400 grama, ljudi misle da tamo ima samo lešnik, e tu ima nekih 13 odsto, znači u tegli od 400 grama ima oko 50 grama lešnika, ali imate 80 grama palminog ulja. U tom kremu ima nekih 25-27 grama kakaa, e onda imate jedno 10 odsto, to je 40 grama mleka u prahu. E sad mi je veliki problem jer ne mogu da stavim glavni sastojak tog krema. U 400 grama 200 grama je šećera! Ne kažem ja da je to loše, nekad mažemo palačinke i tu ima malo, a ne da jedemo kašikom. Ne kažem da je to loše u maloj količini, ali ovo ovde, šećer, e to nam pravi one najgore naslage oko organa, to su te visceralne masti. To je ono što dovodi do povišenog šećera, odnosno dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, holesterola, triglicerida, šloga, infarkta... Velika količina prostog šećera i namirnica koje baš i nisu najbolje za naše zdravlje – umereno da, preterano ništa", upozorio je dr Filgud.

On je istakao da nije protivnik šećera jer je to osnovni izvor energije, već je protivnik belog šećera u velikoj količini.

"I on u maloj količni, 30, 40, 50 grama dnevno, sve okej, ali u velikoj količini sam protivnik. Treba da koristimo složene šećere, to su krompir, grašak, pasulj, integralni pirinač, voće u maloj količini...", rekao je Plećević, ističući da Balkancima veliki problem pravi kafa jer uz nju unose mnogo šećera.

"Prosečan Balkanac ovako pije kafu – sa dve kocke šećera, u proseku. Na Balkanu se, prema nekim istraživanjima piju tri kafe dnevno, znači to je šest kocki šećera. Jedna kocka ima pet grama puta šest kocki, to je 30 grama, i to mi svaki dan pijemo. Za mesec dana mi unesemo skoro kilogram šećera preko kafe, a to pravi masnoće, bore, celulit, to vam uništava imunitet, imunitet pada od prostog šećera".

Dr Filgud kaže da, iako slaninica i masno prave trigliceride i holesterol, tu ipak veću ulogu ima šećer.

"Šećer je najgori neprijatelj čovečanstva, ali je i najveći prijatelj zato što ne funkcionišemo bez šećera kao energije", dodaje.