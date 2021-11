EVO DOKAD TREBA DA DORUČKUJETE DA BISTE ŽIVJELI DUŽE: Nije važno samo šta jedete, već i kada!

Svi znamo da koliko je važan doručak, ali novost je da ga treba pojesti u cik zore!

Izvor: Just Life/Shutterstock.com

Za doručak kažu da je najvažniji obrok, ali ispostavilo se da je veoma važno i kada ga jedete, a nova studija otkrila je da vrijeme u koje pojedete jutarnji obrok može da vam produži život.

Istraživanje je sproveo Gradski univerzitet u Njujorku, a naučnici su nekoliko decenija pratili 34.000 Amerikanaca starijih od 40 godina. Praćene su njihove navike u ishrani, kao i vrijeme kada jedu obroke i grickalice, a naučnici su zatim sve to analizirali u kontekstu njihovih smrtnih ishoda.

Utvrdili su da je doručak najbolje pojesti između šest i sedam sati ujutro, te da su učesnici koji su jeli jutarnji obrok u to vrijeme imali šest odsto manji rizik od rane smrti, u odnosu na one koji su doručkovali u osam sati. Takođe, rizik od rane smrti je bio manji za 12 odsto u odnosu na one koji prvi obrok jedu oko deset sati ujutro.

Studija je objavljena u Žurnalu ishrane i prva je koja se bavila uticajem doručka na dužinu života.

Naučnici su još odavno utvrdili da kasni večernji obroci loše utiču na zdravlje, te da grickanje kasno uveče doprinosi razvoju dijabetesa tipa dva i srčanih bolesti. Smatra se da je razlog tome unutrašnji sat organizma, koji reguliše hormone poput insulina, a kasni obroci remete signale koje unutrašnji sat šalje tijelu.