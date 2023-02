OVDJE NISU URAĐENE MNOGE STVARI OD 1945! Intervju - Miki Manojlović: Zato živimo ovo što živimo!

Glumac Predrag Miki Manojlović igraće proslavljenog naučnika Pavla Savića u novom filmu Dragana Bjelogrlića.

Glumac Predrag Miki Manojlović igraće u novom filmu Dragana Bjelogrlića "Lančana reakcija" akademika Pavla Savića, naučnika koji je stvorio "Vinču".Govorio je o odnosu Srbije i Francuske, poštovanju vrijednosti i kulturnog nasleđa ali i izneo kako je on to nazvao, kratku definiciju, zbog čega danas živimo to što živimo.

Kada se spomene ime Mikija Manojlovića sve češće prva misao bude, pored sjajnih uloga koje je ostvario, i to da je on spona između Srbije i Francuske i značajna karika u povezivanju dvije zemlje i dvije kulture. On na to skromno kaže:

"Nisam ja jedini, ima i drugih ljudi koji imaju u sebi i francuske i srpske krvi. Ja sam istaknutiji od drugih pa se zato to tako vidi. Ali to je zato što film probija."

Manojlović će igrati Pavla Savića, jednog od srpskih naučnih umova, koji je, nažalost kako to obično biva, pomalo skrajnut i zaboravljen. Da li je to još jedna slika društvene neodgovornosti, pitamo slavnog glumca.

"Jesmo neodgovorni. Znate li koliko ima takvih primjera, ne vrijedi ni spominjati. Ako krenemo u to mnogo toga ćemo propustiti. Vrijeme je tako brzo, događaja je tako puno a ljudi su tako površni. Naravno, to nije nikakvo opravdanje. Ono što nam nedostaje je baštiniti nešto što vrijedi. Prvo slijedi prepoznavanje, pa kontinuitet, pa onda čuvanje toga", rekao je Manojlović.

Na našu konstataciju da se nekada čini da Francuska njeguje i poštuje svoju tradiciju više nego što mi to radimo sa našim istorijskim i kulturnim nasleđem, Manojlović kaže:

"Luvr i Narodni muzej. Mi iz našeg kulturnog nasleđa koje imamo zaista izvlačimo ono najbolje što imamo. Ali te dvije stvari su neuporedive. Neuporedive su istorije, istorijske činjenice francuske i naše", rekao je Manojlović.

O tome kako se u Srbiji ponekad zaboravlja da istorija sa Francuskom seže mnogo u prošlost Miki Manojlović kaže:

"Zaboravlja se i ovdje i tamo. Ima raznih generacija i raznih porodica. A to obično ide iz porodice. Uostalom vidite kojom brzinom ide svijet. Ako uopšte ide."

O tome kako se na cijelom Balkanu nacionalizam shvata pežorativno i vrlo lako izjednačava sa šovinizmom, dok su u Francuskoj ponosni na svoj nacionalizam, Manojlović nije želio da govori.

"Ne bih mogao da govorim o tome sa vama jer sam ja više puta o tome javno govorio. Nemamo mi vremena za tako nešto. Ovdje nisu urađene mnoge stvari od 1945. do danas – to je kratka definicija, i zbog toga živimo ovo što živimo", rekao je Manojlović.