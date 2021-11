Član Kriznog štaba dr Predrag Kon komentarisao je delta soj virusa, ali i grupe u kojima pojedinci savetuju prevenciju infekcije ili "lečenje" spornim lekom "ivermektin".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon komentarisao je novi soj korona virusa i procenio da se on verovatno nalazi u Srbiji.

O delta plus soju izjasnili su se brojni stručnjaci, a Kon je njegovo prisustvo u regionu jasno sumirao - sve što se nalazi u okolnim zemljama, možemo smatrati da se nalazi i kod nas.

"Sve što je u susednoj Hrvatskoj, vrlo je verovatno i da je tu, ali se još ne vidi. Delta plus soj se, na sreću, ne probija lako, ali pokazuje veću sposobnost širenja – za 10 odsto u odnosu na postojeći soj. Za sada imamo saznanja da vakcine štite i od ovog soja. Što se gripa tiče, imamo indirektne dokaze da je već i ovde prisutan, samo još nije zvanično laboratorijski potvrđen", kazao je Kon.

Iz SZO upozoravaju da će do februara u Evropi zbog kovida 19 život izgubiti još pola miliona ljudi, a svedoci smo da u Srbiji svakog dana ova bolest odnese minimum 60 ljudi. Epidemiolog je je procenio da će višak smrtnosti i u Srbiji biti viši.

"Evropa polako postaje svetsko žarište. Sama pomisao da će preminuti 500.000 ljudi je strašna. To je svaki hiljaditi stanovnik Starog kontinenta. Takozvani višak smrtnosti i kod nas će ove godine biti veći nego prošle, jer je tek u aprilu prošle godine pandemija uhvatila zamajac. Ja moram da saopštavam vesti koje nisu prijatne, ali je to moja dužnost. Nema sumnje da umire dosta ljudi. Najčvršći pokazatelj će biti kada se izračuna desetogodišnji prosek smrtnih slučajeva i kada se gleda po mesecima i godinama. Prošle godine je on izražen kroz broj od 14.000 preminulih, a ove će sigurno biti veći", rekao je on.

Kratko je prokomentarisao i Vajber grupu "posvećenu" leku "ivermektin".

"Neki ljudi žive u ubeđenju da nešto pomaže, a ne prate zakonsku regulativu. Sve to što rade je izvan legalnih tokova", zaključio je Kon.