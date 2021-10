Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je govorio o najaktuelnijim temama u emisiji "Prva tema".

Predsjednik Srbije je potvrdio da je Dijana Hrkalović uhapšena zbog sumnje da je skrivala dokaze u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića, za koje se, kako je naveo, zna ko ga je izvršio, a najavio je i nova hapšenja narednih nedjelja.

Vučić se osvrnuo i na slučaj "Jovanjica", kao i na ministra odbrane Nebojšu Stefanovića, a do detalja je objasnio problem sa gasom i strujom, apostrofirajući važnost sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom zakazanim za 25. novembar.

Takođe, predsjednik Srbije je značajan dio emisije posvetio situaciji na KiM, a na kraju se osvrnuo i na trenutnu epidemiološku situaciju.

O hapšenju Dijane Hrkalović

"Koliko sam čuo od ministra, riječ je o dokazima koje danas posjeduju državni organi vezano za ubistvo na šinama gospodina Miloševića, da je zamenila DNK i da su osumnjičeni oslobođeni. Mislim da je bilo i drugih razloga, ali da je ovaj osnovni", počeo je Vučić.

"Mi znamo ko je izvršio likvidaciju gospodina Miloševića, ali ne bih da vršim pritisak na organe, prvenstveno tužilaštvo", dodao je Vučić.

"U posljednjih devet meseci nismo imali mafijaško ubistvo u Beogradu. Zadovoljan sam kako smo toj velikoj kriminalnoj hobotnici isjekli glavu".

Upitan da li je Belivuk glava te hobotnice, predsjednik je odgovorio:

"Belivukov klan je izuzetno opak i opasan, ali i iznad njega ima neko. Pratili smo tragove do Crne Gore".

"Stvari se kreću u dobrom smjeru, a dobar smjer je da ljudi mogu da budu sigurni".

"Uvijek sam za nešto kriv. Mjesecima govore da ne smijemo da uhapsimo Dijanu Hrkalović. Kao što vidite, lagali su. U roku od pet minuta od hapšenja gospođe Hrkalović su promijenili priču. Ne mogu više da pohvatam šta sve izmišljaju".

"Danas ljudi kad izlaze u kafiće i noćne klubove, oni su sigurni, uvjereni da im se ništa neće dogoditi".

"U nedjeljama pred nama biće još hapšenja i ubica i njihovih pomagača".

"Ko je likvidirao i ko je uhapšen za Gavru, Boška Buha i druge generale? Ne zna se ni dan-danas. Lako je stajati sa strane i dobacivati. Zamislite kad dozvolite da vam bude ubijen premijer, pa se hvalite da ste uhvatili ubice, koje se i nisu nešto skrivale".

"U Srbiji se ne isplati ubijati, jer niko ne prođe nekažnjen".

"Nema zaštićenih, nema nedodirljivih, nije važna funkcija".

"Neko iz policije konačno progovorio o tome", dodao je predsjednik Srbije o tome zašto je Dijana Hrkalović baš juče uhapšena.

"Do tri mafijaška ubistva godišnje, ako bismo to postigli, bili bismo najsigurnija zemlja u Evropi. To je nemoguće iskorijeniti. I u Švedskoj je kriminal u dramatičnom porastu".

O SITUACIJI NA KiM

Vučić kaže da ZSO mora biti stvorena jer je tako ugovoreno Briselskim sporazumom.

"Mene optužuju da sam kriv zbog toga što želim da se u djelo sprovede akt potpisan od strane EU".

Policija lažne države nije ni obavijestila komandanta "regiona Sever" o akciji u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, rekao je Vučić.

"Prvi put je ROSU došao na sjever Kosova i Metohije zbog voza sa srpskim manastirima, drugi put kad je uhapšen i pretučen Marko Đurić. Oni misle da su bogovi. Pravdali su to što su ga prebili. U septembru 2018. upali su jer je Hašim Tači želeo da se pred izbore vozi na Gazivodima. Poslije toga su upali navodno zbog hapšenja "ubica Olivera Ivanovića". Nakon toga sa 30 borbenih vozila su se uputili ka Zubinom Potoku. Poslije toga su upali zbog potrage za "drugim osumnjičenim policajcima".

Predsjednik Srbije je podsjetio da lažna država nema pravo da ima vojsku i da gazi Rezoluciju 1244.

"Oni me otvoreno lažu. Lažu sve nas. Misle da smo debili i da mogu da na prodaju tu prilu o borbi protiv korupcije i kriminala. Jedino ih je briga da Srbija nema nikakvog prisustva na Kosovu i Metohiji. Oni misle da smo mi debili".

Vučić je rekao da Velika Britanija stoji iza napada ROSU

"Imam odlične odnose sa Velikom Britanijom i uvijek ću da ih želim, ali ne dam da me prave budalom. Našli smo im 58 čaura, NATO kalibra 5-56. Iz istog je ubijen Oliver Ivanović. Srbi sa Kosova i Metohije to nemaju".

Vučić je ponovio da se pogrom neće desiti kao 2004. godine.

"Oni će nastaviti da provociraju, ali neće ići na pogrom Srba. Da nisam ovako postupio, mogli bi to da rade, a neko rukovodstvo Srbije bi se sakrivalo pod sto. Ja da se skrivam pod stolom u kriznim situacijama - ne pada mi na pamet! Sto puta sam ih upozoravao i molio, a ne mogu da podnesem da nam vrijeđaju inteligenciju lažnom pričom o 'borbi protiv korupcije i kriminala'. To ne mogu da prodaju mom Vukanu od 4 godine", rekao je Vučić i objasnio da mu je bilo teško da sluša Srbe sa Kosova i Metohije i da trpi kritiku zbog nečega što nije kriv.

Predsjednik Srbije je dodao da "Albanci varaju kao na šibicama".