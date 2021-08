Tek slučajnim izlaskom iz pećine saznao je da svetom hara pandemija korona virusa.

Panta je prije 20 godina napustio svakodnevni život u bijegu od ljudi i otišao u pećinu, a ove godine je dobio i svoju dozu vakcine protiv korona virusa i pozvao sve ljude da se vakcinišu i tako stanu na put pandemiji, a njegov potez primijetio je i Ilon Mask, koji je Petrovićevu priču i apel za vakinisanjem podijelio na svom Tviter profilu.

"On ne bira. Doći će i ovdje, u moju pećinu," prokomentarisao je Panta za AFP virus za koji je poslednji saznao.

Pećina koju naziva svojim domom je, kako bi na što bolji način ispunio cilj bijega od ljudi, teško dostupna i do nje se dolazi strmim usponom. Unutrašnjost je opremljena starom zarđalom kadom koju Panta koristi kao toalet, klupama i hrpom sena koje služi kao krevet. Užurban život, kako je rekao, koji je vodio u Pirotu i inostranstvu, a u koji je stalo i nekoliko njegovih ženidbi, ovaj starac zamijenio je mirom u pećini, a izolacija od ostatka svijeta mu donosi slobodu kakvu ranije nije imao.

"Nisam bio slobodan u gradu. Uvijek vam neko stoji na putu - ili se svađate sa suprugom, komšijama ili policijom", rekao je Petrović dok je ljuštio povrće za ručak, dodajući da ga sada niko ne gnjavi, a jedan od "gnjavatora" bio mu je i novac. Prije nego što se izolovao, Petrović je sav novac koji je zaradio u inostranstvu donirao zajednici finansirajući izgradnju tri mala mosta u gradu.

"Novac je proklet, kvari ljude. Mislim da ništa ne može pokvariti čovjeka kao novac", rekao je Petrović.

Uglavnom se hrani pečurkama i ribom iz lokalnog potoka, ali i pješači po centru grada u potrazi za ostacima hrane u kantama, dok hljeb koji nađe usput daje golubovima. Ipak, njegovu riješenost da sve manje silazi do grada osujetili su vukovi. Nakon što su zaklali neke životinje koje je držao u blizini pećine, Petrović je odlučio da one koje su preživjele preseli u kolibu koju je napravio na periferiji grada gdje je mislio da će biti bezbjedne. Nakon što su vakcine postale dostupne, zasukao je rukav i primio svoju dozu, dodajući da ne razumije prašinu koju neki skeptici dižu u vezi sa vakcinom, kao i to da vjeruje u proces koji ima za cilj iskorenjivanje bolesti.

"Želim da dobijem sve 3 doze, uključujući i dodatnu. Pozivam svakog građanina da se vakciniše, svakog", rekao je on.

Poslednja u nizu vijesti o njemu jeste da ga je MIlomir Marić sa TV Happy pozvao u rijaliti Parovi.

"Marić me zove da uđem u narednu sezonu Parova. Možda bih i ušao, ali sa svim mojim ženama. Kada sve tačno budem znao moći ću da pričam o detaljima", rekao je Petrović.