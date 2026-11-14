Tehničar sa snimka zlostavljanja u bolnici "Sveti Ivan" prepoznat je kao napadač koji je prije godinu dana brutalno pretukao vezanog pacijenta. Krivična prijava ignoriše se već punih 11 mjeseci.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Svjedok je u tehničaru sa snimka zlostavljanja Kristijana Josipa Periša iz Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" prepoznao istu osobu koja je prošle godine napala drugog pacijenta. To je potvrdio advokat Ivan Vrdoljak, koji zastupa svedoka. Krivična prijava za taj napad podneta je pre 11 meseci, ali slučaj nema epilog, piše Net.hr.

Udarci, gušenje i prijetnje smrću

Prema krivičnoj prijavi, napad se dogodio u decembru prošle godine u jedan sat ujutru, takođe u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan". Svjedok, klijent advokata Vrdoljaka, vidio je kako medicinski tehničar napada pacijenta na susjednom krevetu.

"Napad je uključivao uzastopno udaranje pesnicom, držanje za grkljan i prijetnju smrću ako ikome išta kaže. Tu nije stao, nego se isti tehničar vratio nakon pola sata i nastavio sa premlaćivanjem, koje je trajalo najmanje pet minuta", kaže advokat Ivan Vrdoljak. Napadnuti pacijent tada je bio vezan.

Prijava podnijeta, reakcije izostale

Vrdoljakov klijent je sledećeg jutra tokom vizite ispričao čemu je svjedočio, ali tvrdi da niko nije reagovao. Zbog toga je 26. januara ove godine podnio krivičnu prijavu protiv tada nepoznatog tehničara. "Moj klijent je prošle nedelje vidio ove snimke i ustanovio da se radi o istom tehničaru. Bio sam u šoku, kao i moj klijent", rekao je Vrdoljak.

Dodao je kako je šokiran jer je prijava u Državnom tužilaštvu stajala 11 mjeseci. "Za taj se događaj znalo i u bolnici, ali niko od ljekara i drugih osoba nije smatrao da je dužan išta da uradi", ističe advokat. Na upite o postupanju po ovoj prijavi, iz Opštinskog državnog tužilaštva, DORH-a i bolnice nismo dobili odgovor.

Vrdoljak tvrdi da je napadnuti pacijent imao poremećaj koji uključuje nelagodu od dodira, a medicinski tehničari su ga zlostavljali upravo dirajući ga sa svih strana. "Znali su da pati od toga i njima je to bilo smiješno", kaže Vrdoljak.

Inspekcije i analize

Hrvatsko udruženje za promovisanje prava pacijenata prima sve više prijava o nepravilnostima na odjeljenjima širom zemlje. "Pozivamo premijera da uradi ono što mora, da razriješi ministarku i da se pokrene duboka analiza svih psihijatrijskih ustanova", poručila je predsednica udruženja Jasna Karačić Zaneti.

Ministarka zdravlja izjavila je da nema potrebe za slanjem inspekcije u sve bolnice, a premijer Andrej Plenković danas je rekao da inspekcija Ministarstva zdravlja reaguje na sve pritužbe. "Ljudi u Ministarstvu će to procesuirati. Gdje god postoji sumnja da je nešto rađeno nezakonito, to će se sigurno nadzirati", izjavio je Plenković.

Vlada ne vidi potrebu za smjenom ministarke

Dodao je da nema potrebe za ostavkom ministarke zdravlja, koju udruženje pacijenata traži. Smatra da se u slučaju iz Vrapča radi o ozbiljnom krivičnom delu u gradskoj ustanovi gdje treba utvrditi krivičnu odgovornost i provjeriti da li je bilo pokušaja zataškavanja.

Advokat Vrdoljak pohvalio je hrabrost svog klijenta koji je prijavio nasilje. "Pokazao je najveću hrabrost. Divim mu se jer je bio u podređenom i izuzetno ranjivom položaju. Uprkos velikom strahu, uradio je ono što treba", rekao je Vrdoljak.

(Net.hr/MONDO)