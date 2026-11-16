Uhapšen državljanin Sjeverne Makedonije zbog pokušaja ubistva bivšeg vođe navijača Partizana, Nenada Alajbegovića Alibega.

Izvor: Kurir

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje do 48 časova državljaninu Sjeverne Makedonije A.A. (19) zbog sumnje da je 8. jula 2025. godine u Beogradu pokušao da ubije Nenada Alajbegovića poznatijeg kao Alibeg, saznaje "Kurir". Pucano je na Alibega u Ulici Narodnih heroja u bloku 33.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju i krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Alibeg je u trenutku napada sjedio u svom vozilu.

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Alibega je, prema nezvaničnim informacijama “Kurira”, uhapšen na granici sa Hrvatskom. Sumnja se da je pokušao da napusti Srbiju.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave na Novom Beogradu kada je pokušano ubistvo Nenada Alajbegovića Alibega

Ko je Nenad Alajbegović Alibeg?

Nenad Alajbegović Alibeg je bivši vođa navijača Partizana na kog je dosad pucano više puta. Poslednji put je bio meta napada u julu 2025. godine na Novom Beogradu.

Dosad je 11 pucano na njega. On je u velikom intervjuu za “Kurir” 2020. godine ispričao svoju životnu priču, intervju je dao iz bolnice.

“Pogođen sam sa dva hica, od kojih je jedan ostao zaglavljen u rebru, i oporavljam se. Ne znam ko je ponovo pokušao da me ubije. Nemam veze s navijačima i njihovim sukobima i klanovima, niti s nestankom Lazara Vukićevića. Već deset godina ne idem na utakmice, niti imam problema sa zakonom”, ovim riječima je započeo razgovor za “Kurir” prije pet godina.

Par dana prije ovog intervjua, bio je ranjen i to takođe na Novom Beogradu kao i u julu ove godine. Tada, 2020, je to bio treći napad na njega, a ukupno 9. pokušaj ubistva od devedesetih.

“Od 2010. pucali su na mene šest puta. Međutim, i tokom devedesetih, koliko se sjećam, najmanje još tri puta bio sam meta. Inače, dosad nije riješen nijedan napad na mene”, nastavio je Alibeg.

Objasnio je da živi od građevinske firme koju ima u Engleskoj. Takođe, naveo je da “nema problema sa zakonom” i da “odavno ne ide na utakmice”.

“Živim od prihoda koji svakog mjeseca dobijam na račun iz Engleske, gdje imam građevinsku firmu. U te uplate država može u svakom trenutku da ima uvid.

Nadam da će se napokon otkriti ko je htio da me ubije. Napad iz juna nije riješen. Tada je takođe nepoznati napadač pucao na mene ispred zgrade u kojoj živim“, govorio je Alibeg o sebi prije pet godina.

Potom je demantovao natpise u medijima iz tog perioda da ima čak 68 krivičnih djela. Kazao je da ima osam krivičnih djela zbog čega je i proveo dvije godine u zatvoru zbog razbojništva.

“Kao maloljetnik imao sam četiri krivična i kasnije, do 2010, još četiri. Bio sam i u zatvoru dve godine zbog razbojništva, ali kao što sam već rekao, već deset godina sam čist pred zakonom”, zaključio je on razgovor za “Kurir” 2020. godine.