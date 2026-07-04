Kod osumnjičenog je prilikom hapšenja pronađen pištolj sa metkom u cijevi, pancir, municija, digitalna vagica sa tragovima materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Grupe za borbu protiv droga, u sinhronizovanoj akciji uhapsili su N. A. (1981) iz Beograda, za kojim je po nalozima nadležnih sudova i policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije bilo raspisano više potraga i potjernica.

Prilikom hapšenja, kod osumnjičeng je pronađen pištolj sa metakom u cijevi. Pretresom su kod osumnjičenog pronađeni i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vagica sa tragovima bijele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i falsifikovana vozačka dozvola.

Nenad Alajbegović Alibeg

Izvor: MUP

Nenad Alajbegović Alibeg

Izvor: MUP

Izvor: MUP

Protiv N. A. biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave, navodi se u saopštenju.

Pogledajte 01:00 Hapšenje Nenada Alajbegović Alibega Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.