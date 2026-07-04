Operativci novosadske policije uhapsili su Nenada Alajbegovića (45). Krio se pod lažnim imenom, a u trenutku hapšenja nosio je pancir i napunjen pištolj sa metkom u cijevi.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad izveli su još jednu brutalno preciznu i sinhronizovanu akciju na ulicama ovog grada, dokazavši da kriminalu i opasnim bjeguncima ovde nema mjesta.

U munjevitoj zasedi lociran je i razoružan Nenad Alajbegović (45) iz Beograda, bezbjednosno interesantno lice za kojim je bilo raspisano više potjernica širom Srbije, saznaju mediji.

Kako mediji saznaju, Alajbegović je višestruki povratnik sa debelim krivičnim dosijeom koji je godinama robijao zbog oružja, droge i nasilja. Za njim su tragali sudovi i druge policijske uprave, a u Novom Sadu se krio pod lažnim identitetom.

Izvor: Kurir

Hapšenje na ivici incidenta: Bio spreman na sve!

Izvor blizak istrazi otkriva da je osumnjičeni u trenutku hapšenja bio izuzetno opasan i spreman na pružanje otpora. Operativci OKP-a su, međutim, reagovali brže - opkolili su ga i neutralisali prije nego što je stigao da posegne za oružjem.

Za pojasom bjegunca pronađen je napunjen pištolj sa metkom u cijevi, što jasno ukazuje na to da je bio spreman na najgori scenario.

Kod osumnjičenog je pronađen čitav arsenal i profesionalna oprema:

Pištolj marke „CZ“ kalibra 7,65 mm (sa metkom u cijevi), 17 komada pištoljskih metaka kalibra 7,65 mm i jedan puščani metak kalibra 7,62 mm, pancirni prsluk koji je nosio na sebi, digitalna vagica za precizno mjerenje sa tragovima bijele praškaste supstance nalik na amfetamin i l lažna vozačka dozvola na ime Kovač, koju je koristio za skrivanje identiteta.

Preuzelo ga Više javno tužilaštvo

Slučaj je odmah preuzelo Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu. Protiv Alajbegovića je podnijeta krivična prijava za dva teška krivična djela: Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (Član 348. stav 1. KZ RS), kao i Falsifikovanje isprave (Član 355. stav 2. KZ RS).

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

Nova energija u PU Novi Sad: Odrešene ruke za operativce na terenu

Ovo hapšenje nije plod slučajnosti, već direktan rezultat nove strategije i organizacije rada koju je uspostavio novi načelnik PU Novi Sad, Vladan Stojanović. Od njegovog dolaska na čelo uprave, fokus je potpuno pomjeren na operativce na terenu.

Kako mediji saznaju, operativci OKP-a dobili su punu podršku rukovodstva, jasne smjernice i "odrešene ruke" da očiste ulice od najopasnijih kriminalaca. Nulta tolerancija i agresivan operativni rad već daju ozbiljne rezultate, a sklanjanje sa ulice čovjeka sa dugim zatvorskim stažom šalje jasnu poruku: Niko sa potjernice nije bezbjedan u Novom Sadu.

(Telegraf/MONDO)