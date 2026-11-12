Povodom smrti Kristijana Josipa Periša na zagrebačkoj psihijatriji, njegova porodica najavila je komemoraciju za 21. novembar, dok studenti već za ovu subotu pripremaju skupove u Zagrebu i Splitu.

Izvor: hrvatskisavezzaobaranjeruke/Instagram

Povodom tragične smrti bivšeg sportiste Kristijana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan", javnost u Hrvatskoj ne prestaje da traži odgovore. Pored ranije najavljenih studentskih protesta za subotu, sada je i porodica preminulog najavila komemorativni skup koji će se održati 21. novembra u centru Zagreba.

Kako je potvrdio advokat porodice Leon Zrnić, nadležnim organima će zvanično biti prijavljeno mirno okupljanje. Oproštaj od Periša zakazan je za 18.30 časova na Trgu bana Jelačića, u neposrednoj blizini fontane Manduševac, uz obezbijeđenu redarsku službu i ispunjenje svih neophodnih uslova za ovakav događaj.

Prije ovog skupa, pod sloganom "Osam minuta tišine", građani će moći da odaju počast i u subotu, 14. novembra tačno u podne. Ovu inicijativu pokrenula je studentska organizacija "Vreme je za promene", a okupljanja su planirana na zagrebačkom Cvjetnom trgu, kao i na Voćnom trgu u Splitu.

Slučaj koji je duboko potresao javnost dogodio se 21. oktobra u bolnici na Jankomiru, gde je 32-godišnji Periš doveden vozilom Hitne pomoći nakon što je njegova porodica zatražila medicinsku intervenciju. Prema dosadašnjim rezultatima istrage i pregledanim snimcima sa bolničkih kamera, nesrećni mladić je preminuo usled brutalnog postupanja osoblja. Tokom intervencije, medicinski tehničari su ga fizički obuzdavali, udarali, pritiskali mu glavu jastukom i klečali na njemu. Periš je izgubio svijest i preminuo, uprkos pokušajima oživljavanja.

Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo posebno osjetljive osobe, četvorica tehničara su uhapšena i po hitnom postupku su dobili otkaze. Samo dva dana nakon tragedije, Periševa porodica je podnela krivičnu prijavu zbog nesavjesnog liječenja, a ubrzo su isplivale sumnje u zataškavanje, s obzirom na to da je uprava bolnice sa zakašnjenjem obavijestila policiju i Ministarstvo zdravlja o događaju.

Da je u sistemu bilo ozbiljnih nepravilnosti, potvrdila je danas i zdravstvena inspekcija, navodeći da je ustanovljen "niz propusta", te da će se okolnosti pacijentove smrti i dalje ispitivati. Kao epilog ovih otkrića i rastućeg pritiska javnosti, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević saopštio je ranije tokom dana da je direktorka ove psihijatrijske ustanove podnijela ostavku.