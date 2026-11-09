Pomoćnik direktora policije Veselin Milić negirao je u Prvom osnovnom sudu krivicu za neprijavljivanje ubistva Aleksandra Nešovića i sastavljanje lažne službene bilješke.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Veselin Milić, pomoćnik direktora policije koji je optužen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića 12.maja u restoranu na Senjaku, kao i da je sačinio službenu bilješku u koju je unio neistinit sadržaj, izjavio je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da nije kriv i da nije pocinio nijedno krivično djelo.

"Razumio sam šta mi se stavlja na teret. Nisam kriv ni za jedno krivično djelo. Iznijeću odbranu", izjasnio se kratko o navodima optužbe Milić, koji bi i na sledećem sudjenju, koje je zakazano za 17.decembar trebalo da iznese detaljnu odbranu.

Milićev branilac, advokat Nemanja Vasiljević, u svom uvodnom izlaganju u potpunosti je osporio navode optužnice navodeći da je ona rezultat "malicioznog postupanja Milićevih kolega Marka Krička i Boška Sekulovića koji su upavo zbog toga nedavno i uhapšeni".

"Podsjetiću vas da su prije desetak dana Kričak i Sekulović uhapšeni po krivičnoj prijavi koju smo podnijeli protiv njih zbog zbog toga što su oštetili Veselina Milića na način na koji su prikupljali dokaze, ali ih i sakrili. Ovaj postupak protiv Veselina Milića je rezultat postupanja tih lica, jer dokazi koji egzistiraju u optužnici ili nisu dokazi, ili su pribavljeni na nezakonit način", rekao je Vasiljević danas u sudnici.

Vidi opis Veselin Milić negira krivicu za zataškavanje ubistva: Advokat tvrdi da su mu Kričak i Sekulović sve namjestili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 13 13 / 13

On je pozvao tužioca da pojasni na koji način će svjedoči čije je ispitivanje prethodno predložio, a medju kojima su policajci, vojna lica koja su vještačila Milićeve telefone, ali i okrivljeni u drugom postupku, za ubistvo na Senjaku, doprinijeti navodima optužnice, navodeći da mu sve liči na "fišing" i prikupljanje dokaza, iako je istaga završena.

"Veselin Milić je žrtva zloupotrebe položaja, odnosno malicioznog postupanja svojih kolega, koje je dovelo do ovog postupka. Protivim se saslušanju svjedoka, ne iz straha šta će oni reći već zbog toga što se moj klijent bez dokaza drži u ovom statusu optuženog - naveo je Vasiljević i podsjetio da se Milićegom kolegi Kričku koji je nedavno uhapšen na teret stavlja i da je zlostavljao i mučio vlasnika restorana u kom se ubistvo dogodilo, Nenada Lukića i da on u tom trenutku "dok je prebijan, mučen i gušen kapuljačom" i da on ni tada nije izjavio da je Miliću prijavio ubistvo u restoranu."

Vidi opis Veselin Milić negira krivicu za zataškavanje ubistva: Advokat tvrdi da su mu Kričak i Sekulović sve namjestili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

Inače, tužilac je predložio da se u sudnici pregleda sadržaj dva mobilna telefona koja su oduzeta od Milića, čemu se advokat Nemanja Vasiljević takodje danas protivio na sudjenju uz obrazloženje da je i način oduzimanja i manipulisanja telefonima predmet istrage postupka protiv Sekulovića i Krička ali i zbog toga što je na njima privatni sadržaj Veselina Milića.

Nastavak suđenja zakazan je za 17. decembar.

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Pogledajte 00:06 Milić dolazak na suđenje Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Kurir/MONDO)