Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću danas je počelo suđenje u Prvom osnovnom sudu zbog sumnje da je zataškao ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku.
Nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić stigao je danas u Prvi osnovni sud u Beogradu, gdje je zakazan početak suđenja povodom slučaja ubistva Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu "27" na Senjaku u maju ove godine.
Prema sumnjama tužilaštva, Milić nije prijavio da ga je vlasnik restorana obavijestio o ubistvu, a u službenu bilješku navodno je unio netačne podatke i izostavio važne informacije. Među njima su, kako se navodi, i njegovo poznanstvo sa Sašom Vukovićem, zvanim Boske, koji je osumnjičen za ubistvo, kao i činjenica da je obojicu ranije tog dana pozvao u restoran.
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Milić se brani sa slobode, dok je postupak protiv njega izdvojen iz procesa koji se vodi protiv ostalih osumnjičenih i vodi se pred Prvim osnovnim sudom. Nakon smjene sa mjesta načelnika beogradske policije, ostao je na funkciji pomoćnika direktora policije.
Prema navodima tužilaštva, Vuković je osumnjičen da je u restoranu na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića, a potom je više osoba učestvovalo u uklanjanju tragova zločina. Nešovićevo tijelo pronađeno je posle višednevne potrage u buretu ispunjenom betonom, u Jarkovcima.
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