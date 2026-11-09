Bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću danas je počelo suđenje u Prvom osnovnom sudu zbog sumnje da je zataškao ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić stigao je danas u Prvi osnovni sud u Beogradu, gdje je zakazan početak suđenja povodom slučaja ubistva Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu "27" na Senjaku u maju ove godine.

Prema sumnjama tužilaštva, Milić nije prijavio da ga je vlasnik restorana obavijestio o ubistvu, a u službenu bilješku navodno je unio netačne podatke i izostavio važne informacije. Među njima su, kako se navodi, i njegovo poznanstvo sa Sašom Vukovićem, zvanim Boske, koji je osumnjičen za ubistvo, kao i činjenica da je obojicu ranije tog dana pozvao u restoran.

Vidi opis Veselin Milić u pratnji advokada stigao u sud: Bivši načelnik beogradske policije optužen za neprijavljivanje ubistva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 13 13 / 13

Milić se brani sa slobode, dok je postupak protiv njega izdvojen iz procesa koji se vodi protiv ostalih osumnjičenih i vodi se pred Prvim osnovnim sudom. Nakon smjene sa mjesta načelnika beogradske policije, ostao je na funkciji pomoćnika direktora policije.

Prema navodima tužilaštva, Vuković je osumnjičen da je u restoranu na Senjaku ubio Aleksandra Nešovića, a potom je više osoba učestvovalo u uklanjanju tragova zločina. Nešovićevo tijelo pronađeno je posle višednevne potrage u buretu ispunjenom betonom, u Jarkovcima.

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