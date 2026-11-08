Prema navodima Instagram stranice "Inđija News", četiri osobe privedene su zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.
Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila Instagram stranica "Inđija News", jutros su privedeni predsjednik opštine Inđija Marko Gašić i direktor javnog preduzeća "Inđija put" Uroš Trifunović, kao i još dvije osobe.
Kako navodi ova stranica, privođenja su uslijedila zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.
Za sada nema zvanične potvrde nadležnih institucija o ovim informacijama, niti su poznati detalji eventualnog postupanja policije i tužilaštva.
Instagram stranica "Inđija News" najavila je da će uskoro objaviti više informacija. Više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih organa.