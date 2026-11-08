Prema navodima Instagram stranice "Inđija News", četiri osobe privedene su zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila Instagram stranica "Inđija News", jutros su privedeni predsjednik opštine Inđija Marko Gašić i direktor javnog preduzeća "Inđija put" Uroš Trifunović, kao i još dvije osobe.

Kako navodi ova stranica, privođenja su uslijedila zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Za sada nema zvanične potvrde nadležnih institucija o ovim informacijama, niti su poznati detalji eventualnog postupanja policije i tužilaštva.

Instagram stranica "Inđija News" najavila je da će uskoro objaviti više informacija. Više detalja očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih organa.