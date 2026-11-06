U Boru je proglašena epidemija malih boginja na teritoriji cijelog grada. Zaraženo je 14 osoba, uključujući i bebe, a bolnica je zbog širenja zaraze privremeno zabranila posjete svim pacijentima.

Izvor: Sascha Winter / Panthermedia / Profimedia

Zbog pojave morbila, odnosno malih boginja, u Boru je proglašena epidemija na teritoriji cijelog grada.

Prema podacima Epidemiološke službe Doma zdravlja u Boru, epidemija je početkom oktobra bila proglašena samo u naselju Sever, konkretno u Ulici Vojske Jugoslavije, ali zbog širenja infekcije sada obuhvata područje cijelog grada.

„Ovo oboljenje može da se prevenira vakcinom, ali eto, poslije skoro 10 godina, mi smo posljednju epidemiju imali 2017. godine, kao i u cijeloj Srbiji, a sada smo ponovo u epidemiji. Infekcija se pojavila najprije kod najmlađeg uzrasta, kod nevakcinisane djece, što je još gore, uzrasta koji još nije stasao za vakcinaciju, znači ispod godinu dana starosti, a naravno kasnije se širila i dalje. Ukupno je u ovoj epidemiji oboljelo 14 lica, od toga je šestoro djece i osmoro odraslih. Na svu sreću, svi su dobro“, rekla je za Ist media Javorka Stankulić, epidemiolog i rukovodilac Centra za preventivnu zdravstvenu zaštitu u borskom Domu zdravlja.

Trenutno se preduzimaju sve mjere prevencije i zaštite stanovništva. Kako naglašavaju nadležni, najbolja zaštita i dalje je imunizacija, a osim što mnoga djeca nijesu vakcinisana, i kod odraslih postoje određene nepravilnosti u postupku imunizacije.

„Imamo dosta nevakcinisane djece, ta djeca se ponovo pozivaju i svi oni koji su propušteni, koji nijesu vakcinisani iz bilo kojih razloga, potrebno je da se sada vakcinišu. Naravno, radimo i kontrolu vakcinalnog statusa svih zaposlenih u našoj zdravstvenoj ustanovi. Mlađe generacije trebalo je da budu vakcinisane sa dvije doze ove vakcine, ovi malo stariji, ispod '84. godišta, sa jednom dozom, ali smo ih mi naknadnom imunizacijom 2019. godine vakcinisali sa još jednom dozom. Oni kod kojih taj titar ne bude bio dovoljan dobiće još jednu dozu, a oni koji ga ne budu imali uopšte u pozitivnoj količini dobiće dvije doze“, rekla je Stankulić.

Ono što je najkarakterističnije za morbile jeste makulopapulozna ospa. Međutim, dok se ona ne pojavi, pacijent je zarazan i pet dana ranije.

„Period prije pojave ospe praćen je opštim simptomima karakterističnim za zarazne bolesti, samo što se ovdje javlja visoka temperatura, od 39 do 40 stepeni Celzijusa kod male djece, malaksalost, slabost, gubitak apetita, pospanost i tako dalje. Ono što je karakteristično za male boginje jeste izgled lica, kako mi to kažemo, 'plačna maska', odnosno jako suzenje nosa i očiju, kao i zajapurenost. Kod osoba koje nijesu vakcinisane, javljaju se prije svega visoka temperatura, plačna maska i pege po nepcu usne duplje koje zovemo Koplikove mrlje. To nam je siguran pokazatelj da se radi o malim boginjama. Nakon tog perioda, ospa izbija u roku od pet do sedam dana“, objasnila je Stankulić.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i sprečavanja širenja respiratornih i drugih zaraznih bolesti, privremeno su zabranjene posjete pacijentima na svim odjeljenjima borske bolnice.

„Posjete su zabranjene zbog visokog rizika od respiratornih infekcija, među kojima su i morbili, ali i grip, koji je takođe izolovan na našoj teritoriji. Na dječjem odjeljenju, zbog malih boginja i drugih respiratornih infekcija, zabranili smo posjete čim se pojavilo ovo oboljenje, a mjera je najprije uvedena i u porodilištu i ginekologiji, da bi sada bila proširena na cijelu ustanovu. Zaječar je zabranio posjete prije nas, iako tamo nemaju morbile. Dakle, mjera je preduzeta zbog respiratornih infekcija, jer je ovo period kada se širi i grip, koji može da nam napravi veliki problem“, dodala je doktorka.

U izuzetnim slučajevima, kada je ulazak neophodan, uz odobrenje zdravstvenog osoblja dozvoljen je dolazak najviše jednog posjetioca, uz kratko zadržavanje, obavezno nošenje maske i poštovanje svih propisanih mjera.

Iz Zdravstvenog centra apeluju na građane da poštuju donesene mjere u cilju zaštite zdravlja pacijenata i zaposlenih.

(Istmedia/MONDO)