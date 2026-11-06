Igor Žmirić udaljen je sa mjesta komandanta SAJ-a.

Izvor: YouTube/MUP Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se saopštenjem povodom određivanja pritvora komandantu SAJ-a Igoru Žmiriću. On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zlostavljanje i mučenje, a njega će na čelu specijalne jedinice zamijeniti zamjenik komandanta.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavještava javnost da je dana 6. novembra, Prvi osnovni sud u Beogradu donio rješenje o određivanju pritvora komandantu Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igoru Žmiriću, na osnovu kojeg je donijeto rješenje o njegovom privremenom udaljenju sa rada, na osnovu Zakona o policiji. Rukovođenje Specijalnom antiterorističkom jedinicom preuzeće zamjenik komandanta", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ko je komandant SAJ-a, Igor Žmirić?

Rođen je u Somboru prije 46 godina, u porodici sa patriotskom tradicijom i dugom policijskom istorijom. Njegov đed bio je nekadašnji načelnik somborske policije. Ljubav prema padobranstvu razvio je još kao tinejdžer, što ga je ubrzo odvelo u redove Vojske Jugoslavije, a kasnije i u legendarnu 63. padobransku brigadu.

Nakon vojnog angažmana, poslije rigorozne selekcione provjere, prelazi u novoformiranu jedinicu – Žandarmeriju, a potom i u Protivterorističku jedinicu (PTJ). U PTJ-u se izdvojio kao jedan od najboljih, pa ga je tadašnji ministar unutrašnjih poslova 2004. godine odlikovao zlatnikom „Jakov Nenadović“ i proglasio najboljim specijalcem Ministarstva unutrašnjih poslova. Godine 2024. donijeta je povelja o njegovom odlikovanju ordenom zvijezde „Jakova Nenadovića“.

Nakon ukidanja PTJ-a 2016. godine, prošao je veoma zahtjevnu selekciju i postao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Na predlog direktora policije, uz saglasnost tadašnjeg komandanta SAJ-a, 2019. godine postavljen je na mjesto pomoćnika komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, gdje je bio zadužen za vođenje, unapređenje i organizaciju poslova bezbjednosne zaštite određenih lica i objekata.

U toj jedinici radio je do 2021. godine, kada je upućen u Žandarmeriju na mjesto savjetnika komandanta. Na predlog ministra i rukovodstva Direkcije policije, 2023. godine vraćen je na poziciju pomoćnika komandanta Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata.

Žmirić je učestvovao u obukama i razmjenama iskustava sa pripadnicima elitnih jedinica iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Takođe, završio je prestižnu Akademiju za sprovođenje zakona u Budimpešti, jedini FBI trening-centar u Evropi.

Višestruki je prvak Srbije u padobranstvu, osnivač padobranskog kluba „Grifon“ i direktor padobranske reprezentacije Srbije. Oženjen je i otac troje djece.